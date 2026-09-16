Ежедневный гороскоп на четверг 17 сентября 2026

Луна сегодня Гороскоп на 17 сентября 2026: 6, 7 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет астрологических ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Стрельце.

гороскоп на четверг 17 сентября

Овен (21 марта — 19 апреля)

День открывает много возможностей для отдыха и развлечений. Отличное время для путешествий, учёбы и получения новых знаний. Удачно будут складываться дела, связанные с важными документами, университетами и высшим образованием. Если планируете отпуск, сейчас удобно продумать маршрут и уточнить детали поездки.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обсуждение финансовых вопросов, особенно связанных с домом, семьёй и недвижимостью, обещает быть продуктивным. День благоприятен для обсуждения кредита или ипотеки, а также вопросов совместной собственности и наследства. Вы хорошо ориентируетесь в ситуации — используйте это преимущество.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Отличное время для важных разговоров с партнёром, супругом или близкими друзьями. Сегодня вы настроены доброжелательно и оптимистично, готовы учитывать чужие интересы, но при этом сохраняете реалистичный взгляд на вещи. У планов, составленных сегодня, хорошие шансы на успех в будущем.

Рак (21 июня — 22 июля)

День обещает быть успешным и продуктивным. Ваши усилия не только произведут впечатление на руководство и влиятельных людей, но и могут помочь увеличить доход — сейчас или в перспективе. У некоторых Раков возможны рабочие поездки. Смело двигайтесь к своим целям!

Лев (23 июля — 22 августа)

Удачный день! Луна находится в секторе радости и творчества вашего гороскопа и образует благоприятные аспекты с Юпитером в вашем знаке и строгим Сатурном. Такое сочетание благоприятствует деловым начинаниям, издательским проектам, высшему образованию, медицине и юридическим вопросам. Найдётся время и для того, что важно лично вам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если есть возможность, отдохните дома. Спокойная обстановка поможет разобраться в личных вопросах и уделить внимание духовной жизни. В целом вы будете чувствовать себя довольными происходящим. Не исключён серьёзный разговор со старшим родственником о долгах или совместном имуществе, но он обещает пройти конструктивно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня ваши способности к общению на высоте — впрочем, для вас это не редкость. Короткие поездки, встречи с братьями, сёстрами, другими родственниками и соседями принесут удовольствие. Порадует и возможность чему-то научиться или поделиться знаниями. Общение с друзьями и участие в коллективных делах поднимут настроение, а серьёзный разговор с партнёром или супругом окажется продуктивным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День благоприятен для финансовых вопросов. Подходящий момент, чтобы обсудить повышение зарплаты или новую должность. Вы произведёте хорошее впечатление на коллег и руководство: к вашему трудолюбию и продуктивности сегодня добавятся дипломатичность и обаяние. Не упускайте возможность заявить о себе!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке образует благоприятные аспекты с Юпитером и Сатурном. Это поможет найти удачный баланс между работой и отдыхом. Присмотритесь к возможностям для путешествий, а также к перспективам в издательском деле, СМИ, медицине и юриспруденции.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пока энергичный Марс находится напротив вашего знака, старайтесь проявлять терпение в отношениях с партнёром и близкими друзьями. Благоприятно складываются обстоятельства для поездок и проектов, связанных с издательским делом, медициной и правом. Общение с друзьями и единомышленниками будет тёплым. Переговоры могут завершиться в вашу пользу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы легко находите общий язык с окружающими, поэтому встречи с друзьями и участие в коллективных мероприятиях принесут удовольствие. Удачно сложится и общение с широкой аудиторией. Ваше преимущество — умение сочетать оптимизм со здравым смыслом и практичностью.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете заметнее обычного и чаще привлекать внимание окружающих. Это хорошая новость: вам удастся произвести прекрасное впечатление на коллег и тех, кто принимает финансовые решения. Особенно привлекательными покажутся путешествия и возможность познакомиться с человеком, чей жизненный опыт отличается от вашего.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родился ученый Константин Циолковский (1857–1935) и хоккеист Александр Овечкин (1985).

Вы решительны, открыты новому и обладаете сильным характером. Препятствия редко заставляют вас отказаться от намеченного. Этот год пройдёт под знаком завершения дел и подведения итогов. Пересмотрите свою жизнь: отпустите связи, привычки и привязанности к местам или вещам, которые мешают двигаться вперёд. Наведите порядок и вокруг себя, и в собственных мыслях. Уделяйте больше внимания любви, доброте и сочувствию.