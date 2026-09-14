Математический челлендж: 15 + 15 : 15 × (15 + 15) = ?
Перед вами настоящий математический челлендж. На первый взгляд — обычный пример. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора?
Решите пример
15 + 15 : 15 × (15 + 15) = ?
Выберите ответ:
- А) 60
- Б) 45
- В) 30
Не торопитесь: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?
Проверяем решение
Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:
15 + 15 = 30
Теперь выражение выглядит так:
15 + 15 : 15 × 30
Шаг 2. Выполняем деление и умножение слева направо.
У этих действий одинаковый приоритет, поэтому сначала делим:
15 : 15 = 1
Затем умножаем:
1 × 30 = 30
Шаг 3. Выполняем оставшееся сложение:
15 + 30 = 45
Правильный ответ — Б) 45
Откуда могли взяться другие ответы?
60 получится, если после раскрытия скобок выполнять все действия подряд слева направо: сначала ошибочно сложить 15 и 15, затем разделить на 15 и умножить на 30. Но сложение не должно опережать деление и умножение.
30 получится, если правильно вычислить произведение, но забыть прибавить первые 15.
Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление слева направо, после — сложение и вычитание.
Получилось 45 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!
Математические челленджи — это не только развлечение, но и возможность попрактиковаться в устном счёте. Решая такие примеры, мы удерживаем в памяти промежуточные результаты, внимательно следим за знаками и вспоминаем порядок действий. Разбор ошибок помогает понять, где подвела спешка, и закрепить вычислительные навыки. Главное — не просто угадать ответ, а разобраться в решении. Подробнее о тренировке счёта, её возможностях и ограничениях — в материале «Фоксфорда» о ментальной арифметике, хотя эта методика отличается от коротких математических челленджей.
Ранее мы писали про задачку на логику: какое число продолжит ряд 2, 5, 11, 20, 32?
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