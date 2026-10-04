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05.10.2026 00:16
чтение: 1 мин
Погода
#ветер
#Обильные снегопады

Экстренное предупреждение: Обильные снегопады с порывистым ветром

Экстренное предупреждение: Обильные снегопады с порывистым ветром

Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, на юге с дождем, ветер умеренный, на северо-западе, на побережье Арктики порывистый до 15-18 м/с, температура ночью -3-8° при прояснениях -8-13°, на юге -2+3°, на северо-востоке -15-20°, днем -2+3°, на юге +3+8°, на севере -3-8°.

В Якутске небольшой мокрый снег, ветер юго-западный 2-7 м/с, порывы 7-12 м/с. Температура ночью -4-6°, днем 0.-2°

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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