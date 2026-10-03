Сколько еще сидеть и сколько еще платить экс-директору аэропорта?  

На неделе Николай Местников, бывший директор аэропорта Якутска попал в центр внимания прессы в связи со своим судебным ходатайством. Он подавал ходатайство с просьбой уменьшить процент удержаний из его зарплаты, которую он получает на принудительных работах в швейном цеху. Однако суд ему отказал.

Напомним, что Николай Местников был осужден за системное получение крупных взяток и коммерческий подкуп. В общей сложности в суде было доказано, что за время руководства АО «Аэропорт Якутск» он незаконно получил более 30,5 млн рублей от подрядчиков.

И вот последний суд. Суть просьбы Местникова — он жаловался на крайне тяжёлое материальное положение. Из назначенного ему огромного штрафа в размере 26,4 млн рублей он смог выплатить лишь около 1,6 млн рублей (остаток долга превышает 24,7 млн рублей). Из-за этого судприставы выставили на торги его земельный участок под огород. Бывший директор просил суд снизить финансовую нагрузку на его текущий заработок в швейном цеху.

Аргументы Местникова: Он указывал на свой возраст, проблемы со здоровьем, необходимость покупать лекарства. Супруга его пенсионерка. А сам Местников хотел финансово помогать своему взрослому сыну и внукам после смерти невестки.

Решение суда: Однако Якутский городской суд, а затем 15 сентября 2026 года и Верховный суд Якутии оставили процент удержаний прежним.

Логика судей была следующей: закон позволяет снизить процент удержаний, только если материальное положение осуждённого резко ухудшилось уже после назначения принудительных работ (например, из-за тяжёлой новой болезни, потери трудоспособности или появления малолетних иждивенцев). У Местникова таких изменений не произошло. Его возраст и хронические болезни суд уже учитывал, когда в 2025 году пошёл ему навстречу и выпустил из колонии строгого режима на принудительные работы. А желание помогать взрослым родственникам, хоть и понятно по-человечески, не является законным основанием для снижения выплат государству.

Поэтому на текущий момент (октябрь 2026 года) Николай Местников продолжает работать в швейном цеху на прежних условиях удержания зарплаты.

Сколько удерживают у Местникова?

Условия удержания из заработка Николая Местникова регулируются как решением суда, так и напрямую Уголовно-исполнительным кодексом РФ (ст. 60.10 УИК РФ). После его перевода на принудительные работы схема списания денег выглядит следующим образом:

1. Процент удержания в доход государства

При замене неотбытой части срока лишения свободы на принудительные работы в 2025 году Якутский городской суд назначил Местникову удержание 10% от его заработка напрямую в доход государства. Этот процент фиксирован и списывается работодателем ежемесячно.

2. Удержания по исполнительным листам (Штраф 26,4 млн рублей)

Помимо отчисления в бюджет, из его зарплаты вычитаются деньги на погашение гигантского уголовного штрафа. Поскольку это долг по преступлению («взыскание ущерба от преступления»), судприставы имеют приоритетное право списывать средства.

3. Лимиты и гарантированный остаток

Закон строго ограничивает то, сколько денег можно забрать у осужденного к принудительным работам, чтобы он не остался совсем без средств к существованию:

• Лимит списаний: Согласно ст. 60.10 УИК РФ, осужденному в исправительном центре в любом случае обязаны выплачивать не менее 25% от его начисленной заработной платы. Остальные 75% могут уходить на налоги (НДФЛ), судебные штрафы, а также на компенсацию расходов исправительного центра по его содержанию, например, оплату коммунально-бытовых услуг.

В Якутии официальная средняя зарплата осужденных к принудительным работам в исправительных центрах (УФИЦ) составляет в среднем от 40 000 до 45 000 рублей в месяц.

Однако реальная сумма, которую видит осужденный, и номинальная зарплата — две большие разницы. На примере того же Николая Местникова, экономика его доходов выглядит жестко из-за обязательных вычетов:

1. НДФЛ (13%) — стандартный подоходный налог.

2. Доля государства (10%) — назначена Местникову судом по условиям перевода на принудительные работы.

3. Расходы на содержание (до 10-15%) — из зарплаты УФСИН удерживает оплату за коммунально-бытовые услуги общежития, в котором они живут.

4. Исковые требования (до 50%) — списание службой судебных приставов в счет его долга по штрафу в 24,7 млн рублей.

По закону, после всех этих удержаний на руках у осужденного в обязательном порядке должно оставаться не менее 25% от начисленной суммы. Таким образом, при условной средней зарплате швеца-моториста в 40 000 рублей, «чистыми» на личные расходы (лекарства, продукты, связь) Местников может законно получать около 10 000 рублей в месяц. Именно этот критически низкий остаток и послужил причиной его безуспешных жалоб в суды Якутии. Местников просил уменьшить базовые 10% удержания, ссылаясь на то, что после всех обязательных выплат, налогов и списаний по штрафу, на руки в швейном цеху он получает критически мало денег, которых не хватает на медикаменты и жизнь. Но Верховный суд Якутии посчитал, что 25-процентный гарантированный минимум соблюдается, а значит, текущие условия удержаний полностью законны и меняться не будут.

При этом, несмотря на огромный долг перед государством, назначенный судом, юристам Местнкиова удалось сохранить его основное имущество , закрепить его за семьей и не пустить с молотка. Ситуация с торгами и изъятием имущества Николая Местникова складывается неоднозначно, так как судприставы столкнулись с жестким юридическим сопротивлением.

Попытки распродать его ключевую недвижимость фактически заблокированы судом, а на торги удалось выставить лишь один второстепенный объект.

1. Земельный участок под огород (выставлен на торги)

В феврале 2025 года Якутский городской суд удовлетворил иск судпристава и принудительно изъял у Местникова земельный участок под огород. Его кадастровая стоимость составила 538,5 тысяч рублей. Суд постановил направить этот объект на принудительную реализацию, чтобы направить вырученные деньги в счет погашения долга по штрафу. Из-за небольшой площади и специфического назначения (огородничество) данные торги проходят по стандартной процедуре Росимущества.

2. Дом, гараж и основной участок (отстоял в суде)

Параллельно приставы пытались забрать у экс-директора гораздо более ценные активы — его основной жилой дом, крупный гараж и землю под ними. Они требовали продать их на торгах, чтобы закрыть хотя бы часть от оставшихся 24,7 млн рублей долга.

Однако в январе 2026 года Якутский городской суд отказал приставам в изъятии этой недвижимости. Причиной стало то, что в доме, помимо самого Местникова, официально зарегистрированы и проживают его супруга, сын и двое внуков. Суд посчитал, что лишение семьи единственного жилья нарушит права третьих лиц, особенно несовершеннолетних детей.

Что в сухом осадке

На данный момент приставы могут рассчитывать только на удержания из его зарплаты в швейном цеху и на скромные средства от продажи «огородного» участка, тогда как основное семейное имущество Местникову удалось защитить от молотка.

Напомним, ещё во время первого судебного процесса в августе 2019 года, когда Николая Местникова приговорили к 9 годам колонии, суд наложил масштабный арест на его личные ценности, транспорт и сбережения.

Помимо недвижимости, под обеспечительные меры и конфискацию для покрытия многомиллионных штрафов попали следующие объекты:

• Автомобиль: Был арестован и изъят принадлежащий Местникову внедорожник марки Nissan.

• Ювелирные изделия и аксессуары: Правоохранительные органы изъяли дорогие наручные часы, брендовое кольцо, а также сертифицированные бриллианты, которые экс-директор хранил в качестве инвестиций или личных ценностей.

• Денежные накопления: Суд заблокировал банковские счета, а также изъял наличные средства, найденные у него в ходе обысков, как в российской, так и в иностранной валюте.

Все эти ценные вещи, наряду со спорным имуществом, о котором говорилось ранее, изначально предназначались для постепенной распродажи через торги, чтобы закрыть его долг перед государством в размере 26,4 млн рублей. Однако, судя по тому, что на сегодняшний день Местников выплатил всего около 1,6 млн рублей, стоимости изъятых личных вещей и автомобиля не хватило даже на покрытие десятой части его штрафов.

В комментариях якутяне отмечают, что размаху загородного дома Местниковых позавидовали бы долларовые миллионеры.

Сколько лет наказания ему осталось?

Поскольку в 2025 году Якутский городской суд заменил ему лишение свободы на принудительные работы на весь оставшийся неотбытый срок наказания, Николаю Местникову осталось отбывать в швейном цеху около 5 лет (приблизительно до 2031 года).

При этом закон оставляет за ним право в будущем (при условии хорошего поведения и отсутствия нарушений в исправительном центре) подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) уже от самих принудительных работ, чтобы освободиться полностью досрочно.

Летом 2025-го мессенджеры облетело фото Николая Местникова в гражданской одежде в центре Якутска. Якутяне гадали: неужели он уже освободился?

Оказалось, он был в Якутске по делам – оформлял банковскую карту для получения зарплаты в швейном цеху. Находящимся на принудительных работах разрешено во внерабочее время отлучаться в город в гражданской одежде. Местников встретил знакомого, с которым они сфотографировались вместе. И это фото стало вирусным.