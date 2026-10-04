В Амге в реке обнаружен труп мужчины

В республике за сутки зарегистрировано 2 преступления. Проведение по ним процессуальных проверок на контроле прокуратуры.

В Нерюнгринском районе из своего дома с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки госпитализирован мужчина 1970 г.р. Причастное лицо установлено.

В столице региона выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В Амгинском районе в реке обнаружен труп мужчины 1960 г.р., который перевернулся на лодке во время движения.

На 10 км Покровского тракта в г. Якутске водитель 1982 г.р., управляя автомобилем «УАЗ», выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на мужчину 1979 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход скончался.

Задержаны 10 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.