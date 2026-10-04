В Амге в реке обнаружен труп мужчины
В Амге в реке обнаружен труп мужчины
В республике за сутки зарегистрировано 2 преступления. Проведение по ним процессуальных проверок на контроле прокуратуры.
В Нерюнгринском районе из своего дома с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки госпитализирован мужчина 1970 г.р. Причастное лицо установлено.
В столице региона выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения.
В Амгинском районе в реке обнаружен труп мужчины 1960 г.р., который перевернулся на лодке во время движения.
На 10 км Покровского тракта в г. Якутске водитель 1982 г.р., управляя автомобилем «УАЗ», выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на мужчину 1979 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход скончался.
Задержаны 10 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий