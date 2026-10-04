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04.10.2026 10:07
чтение: 1 мин
Происшествия

В Амге в реке обнаружен труп мужчины

В Амге в реке обнаружен труп мужчины

В республике за сутки зарегистрировано 2 преступления. Проведение по ним процессуальных проверок на контроле прокуратуры.

В Нерюнгринском районе из своего дома с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки госпитализирован мужчина 1970 г.р. Причастное лицо установлено. 

В столице региона выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В Амгинском районе в реке обнаружен труп мужчины 1960 г.р., который перевернулся на лодке во время движения.

На 10 км Покровского тракта в г. Якутске водитель 1982 г.р., управляя автомобилем «УАЗ», выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на мужчину 1979 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход скончался. 

Задержаны 10 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: Прокуратура Якутии.

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