Ветераны госслужбы дали советы Ил Тумэну

В Ил Тумэне состоялась традиционная встреча руководства Государственного Собрания (Ил Тумэн) и народных депутатов Республики Саха (Якутия) с ветеранами государственной службы, посвященная Международному дню пожилых людей.

Заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) — председатель постоянного комитета по делам военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросам патриотического воспитания и общественных организаций Александр Подголов поздравил ветеранов с Международным днем пожилых людей.

— На долю вашего поколения выпало сложное послевоенное время, но именно вы поднимали сельское хозяйство и промышленность, строили дома и обеспечивали стабильное будущее. Многие и сегодня остаются в строю: активно участвуют в жизни республики, помогают сохранять историю, поддерживают добрые инициативы и воспитывают молодёжь на личном примере. Ваша активная гражданская позиция, ваши моральные принципы делают наше общество сильнее и сплочённее. Мы бесконечно благодарны вам за ваш труд, жизненный опыт, мудрость и стойкость!

Далее вице-спикер парламента поздравил и вручил памятные подарки Поисеевой Альбине Иннокентьевне, Николаеву Ивану Ильичу, Костромину Николаю Николаевичу,Петровой Ольге Ивановне, Саввину Дмитрию Васильевичу, которые в этом году отметили свои юбилейные даты.

Председатель Верховного Совета Якутской — Саха ССР XII созыва, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) I, II, III созывов, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), Почетный гражданин РС (Я) Климент Егорович Иванов в своем выступлении обратил внимание на историческую закономерность:

— Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Поэтому нужно заглянуть в прошлое, как развивалось человечество и наша страна. Настоящий парламентаризм в Якутии начался в 1989 году, свидетелями чего мы и являемся. Тогда впервые прошли настоящие демократические выборы на альтернативной основе. Всенародное обсуждение государствообразующего документа выявило широкую поддержку населением Якутии идеологии новой государственности, способной защитить интересы республики и ее населения. На новом витке истории Якутии было предоставлено право распоряжаться своими землями, недрами, водами и лесами. Настоящий этап развития парламентаризма был связан с принятием Декларации о государственном суверенитете, во главе которой стоял Михаил Ефимович Николаев. Это событие положило начало новому этапу развития республики. Именно с этого момента Якутская АССР начала свой путь к современному статусу, который окончательно сформировался в 1991 году с учреждением поста Президента и последующим переименованием в Республику Саха (Якутия). Сегодня мы во главе с А.С. Николаевым и Президентом РФ В.В. Путиным идём по пути достойного развития. Хочу поздравить наших ветеранов: мы не только свидетели, но и участники этого важного исторического и политического процесса! – поздравил аксакал политики.

— Право на образование является одним из приоритетных конституционных прав. Полное среднее образование обязательно во всех цивилизованных странах, для всех слоев населения. Этот факт является неслучайным, т.к. динамика развития современного общества, новых технологий столь высока, что на рынке труда нечего делать подростку без полного среднего образования, — подчеркнула председатель Высшего совета старейшин РС (Я) — Ытык Сүбэ, председатель президиума Верховного Совета Якутской АССР XI созыва, заместитель Председателя президиума Верховного Совета РСФСР, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я) Люлия Николаевна Григорьева. — Человек без полного среднего образования – это потеря для общества. По сути, дети после 9 класса – это еще не сформировавшиеся подростки, которые фактически остаются не у дел. Считаю необходимым сохранить в школах республики полное среднее образование, смягчить их поступление в 10 класс и законодательно запретить школам отчислять учащихся после 9 класса без уверенности в том, что ребенок сможет получить полное среднее общее образование.

Интересную статистику привела народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) II, III, IV созывов, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я) Альбина Иннокентьевна Поисеева:

— В нашей республике на сегодня примерно 275 тысяч пенсионеров. Тут учтены не только по возрасту, но и по инвалидности, по перенесенным инсультам и т.д. Из них 80-летних, оказывается, не так уж много. Только в этом году в ряды восьмидесятилетних начали вступать те, кто родился в послевоенном 1946-м. В 2024 году их было 12 670, а в этом году — 12 852. К концу года эта цифра станет значительно больше. Если говорить о распределении по полу, то восьмидесятилетних наших сограждан 9 621 — женщины, а мужчин всего 3 231, это примерно одна треть. Только на своем примере могу сообщить, что из моих одноклассников парней осталось совсем немного. Мы учились в Чурапчинской школе и парни занимались спортом, некоторые даже стали чемпионами страны. Но прошедший период жизни оказался жесток к нашим мужчинам. Поэтому надо беречь наших мужчин!

А сколько у нас долгожителей? В 2024 году переступивших 100-летний рубеж было 13 человек: двое мужчин и 11 женщин. В этом году их стало 19 человек — 12 женщин и 7 мужчин, в том числе участник ВОВ, наш уважаемый Кирилл Егорович Павлов. Таким образом, потихоньку средняя продолжительность жизни растет. Давайте верить, что в следующем году статистика будет еще лучше!

О необходимости усиления поддержки села и комплексного развития сельских территорий говорил в своем выступлении народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) IV созыва, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я), народный писатель Якутии Дмитрий Федосеевич Наумов.

— Став президентом Якутии, В.А. Штыров поставил перед нами четкую цель — разработать республиканскую программу комплексного развития сельского хозяйства. Признаться честно, это была непростая задача. Экономика республики находилась в очень тяжелом состоянии. Он хорошо знал специфику региона и всегда говорил: «У правительства республики одна важнейшая задача – это развитие сельского хозяйства. Образование, медицина, культура, ЖКХ имеют определенные источники финансирования. А в нашей отдаленной северной республике заниматься сельским хозяйством, создавать эффективный бизнес очень сложно. Поэтому сельское хозяйство всегда должно быть в центре внимания». Поэтому все силы были мобилизованы для того, чтобы остановить снижение показателей, сокращение поголовья скота и продукции сельского хозяйства. Если Россия в те годы на субсидирование сельского хозяйства предусмотрела в бюджете государства 8,3 млрд. рублей, то якутский парламент — 4,6 млрд. рублей. К 2010 году из республиканского бюджета выделялось уже 8 млрд. рублей на сельское хозяйство. Также я считаю, что крупные промышленные компании должны поддерживать селян. Был очень хороший пример работы промышленных компаний с селом – «Алмазы Анабара» работали совместно с сельскохозяйственными предприятиями. У меня одно предложение к вам – поддержите сельское хозяйство и выделите из бюджета больше средств на поддержку аграриев. Это очень важно в кризисное время и с точки зрения самообеспечения населения, – подчеркнул Дмитрий Наумов.

Его предложение поддержал Климент Егорович, который сообщил, что сегодня сельскому хозяйству выделяют всего 7% от бюджета. Надо, конечно, эту сумму увеличить — с этими 7% наше село далеко не потянешь.

— Мы живём в основном за счёт дотаций, но она ненадёжна: завтра всё может измениться. А у нас на территории работают такие крупнейшие компании, как «Сургутнефтегаз», «Газпром» и так далее. Но ни одна из этих крупных компаний здесь, в республике, не зарегистрирована: они зарегистрированы в Москве, в Тюмени. Значит налоги они платят там, где они зарегистрированы. А по нашим трубам текут ресурсы северной Сибири, которые обходят нас стороной. Все эти крупнейшие налогоплательщики, в значительной степени формируют столичную казну, которая составляет пятую часть от бюджета страны. Хочу напомнить, что на Петербургском экономическом форуме Президент страны Владимир Путин поручил Кабинету министров разработать проект поэтапного переноса крупных государственных компаний из Москвы в регионы — главным образом на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Обосновывается это тем, что офисы компаний должны быть ближе к местам их основной деятельности и платить налоги они должны в местах добычи полезных ископаемых, — отметил Климент Егорович.

Народный депутат Республики Саха (Якутия) IV созыва, председатель комиссии Общественной палаты по развитию сельских территорий и АПК, делам Арктики Сергей Сюльский сообщил, что Арктика сейчас переживает самые тяжелые времена и выразил пожелание, чтобы эти проблемы рассматривались комплексно по отдельной программе в бюджете республики и финансировались как приоритетное направление. «Я согласен, ассигнования на сельское хозяйство нужно увеличивать. Хотелось бы, чтобы при принятии всех законов учитывались интересы жителей арктических районов, привлечения молодых кадров в северные улусы. Иначе там никого не останется».

О необходимости контроля за ценообразованием и продажей топлива на АЗС республики говорил народный депутат Республики Саха (Якутия) III созыва Михаил Тимофеев. «Если эти компании не справляются со своей работой, то надо менять на другие компании».

Подводя итоги встречи Александр Подголов и Афанасий Владимиров еще раз поздравили почетных гостей с праздником и поблагодарили за пример невероятной жизненной стойкости, неравнодушия и профессиональной мудрости, которые сегодня востребованы как никогда. А предложения и пожелания ветеранов услышаны и по мере возможностей будут исполнены.

Встречу ветеранов украсили заслуженная артистка РС (Я), солистка Государственного театра оперы и балета им. Дмитрия Сивцева — Суоруна Омоллоона Анна Згонникова, солист Государственной филармонии РС (Я) им. Галины Кривошапко Алексей Солдатов, вокалист Государственного театра эстрады РС (Я) им. Юрия Платонова – Оталан, ветеран государственной гражданской службы РС (Я) Матвей Соркомов.