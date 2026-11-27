10 декабря в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского впервые пройдут казачьи чтения «Путь доблести и славы», посвященные Году единства народов России и Году культуры в Республике Саха (Якутия).

Основные цели и задачи: возрождение исторического, духовного, культурного наследия казаков Якутии, воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение героического прошлого и настоящего казачества Якутии, развитие интереса к боевым и семейно-бытовым традициям якутских казаков, краеведческой и исторической литературе; укрепление единства и дружбы народов.

К участию приглашаются юные исследователи, учащиеся казачьих классов, воспитанники кадетской школы, школьники, курсанты, студенты ЯИВТ и СВФУ. Положение чтений https://disk.yandex.ru/d/nc2RhIEXd8Lqkg

Участников и зрителей, кроме интересных выступлений, ждет:

— Презентация книги Е.А. Строговой «А служили мы государю»

— Показ фильма «Якутский казачий полк: служение на краю земли»

Приходите! Ждем Вас!

Вход свободный.