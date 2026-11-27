Назначен председатель Якутского городского суда
Назначен председатель Якутского городского суда
Председателем Якутского городского суда назначен Артемий Юмшанов. Соответствующий указ издал президент РФ.
Ранее кандидатура Юмшанова была одобрена Квалификационной коллегией судей республики.
Артемий Юмшанов родился в 1982 году в поселке Батагай Верхоянского района ЯАССР. В 2004 году окончил юридический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.
Профессиональный путь начал в органах прокуратуры и Следственного комитета: работал следователем в Томпонском районе и Якутске, занимал посты прокурора Верхнеколымского и Вилюйского районов. В 2019 году перешел в судебную систему, став судьей Томпонского районного суда. В июне 2025 года был назначен судьей Якутского городского суда, где также временно исполнял обязанности заместителя председателя суда по уголовным делам.
Напомним, с 2023 года обязанности председателя Якутского горсуда исполняла Наталья Иванова.
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