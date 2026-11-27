Назначен председатель Якутского городского суда



Председателем Якутского городского суда назначен Артемий Юмшанов. Соответствующий указ издал президент РФ.

Ранее кандидатура Юмшанова была одобрена Квалификационной коллегией судей республики.

Артемий Юмшанов родился в 1982 году в поселке Батагай Верхоянского района ЯАССР. В 2004 году окончил юридический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.

Профессиональный путь начал в органах прокуратуры и Следственного комитета: работал следователем в Томпонском районе и Якутске, занимал посты прокурора Верхнеколымского и Вилюйского районов. В 2019 году перешел в судебную систему, став судьей Томпонского районного суда. В июне 2025 года был назначен судьей Якутского городского суда, где также временно исполнял обязанности заместителя председателя суда по уголовным делам.

Напомним, с 2023 года обязанности председателя Якутского горсуда исполняла Наталья Иванова.