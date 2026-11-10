Путин отметил госнаградой заслуги омбудсмена Якутии

Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардану Гурьеву медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно тексту документа, региональный омбудсмен удостоена высокой государственной награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Сардана Михайловна Гурьева возглавляет институт государственной правозащиты в Якутии с 2017 года. За время работы на посту уполномоченного она сосредоточила ключевые усилия на защите прав уязвимых категорий граждан, поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также на развитии правовой грамотности жителей отдаленных улусов республики.

До назначения на должность омбудсмена Гурьева занимала ряд ответственных постов в руководстве региона. В частности, она руководила министерством по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия), а ранее возглавляла Государственный комитет юстиции региона.