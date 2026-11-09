09.11.2026 12:45
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По указу главы Якутии министр освобожден от должности
Вячеслав Емельянов освобождён от должности главы МинЖКХ Якутии
Вячеслав Павлович Емельянов освобождён от должности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своём канале в MAX.
Какую должность займёт Емельянов, в приведённом сообщении не уточняется. Информации о его преемнике также пока не указано.
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Источник: МАХ Айсена Николаева
Фото: ЯСИА, Андрей Сорокин
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