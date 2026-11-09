По указу главы Якутии министр освобожден от должности

Вячеслав Емельянов освобождён от должности главы МинЖКХ Якутии

Вячеслав Павлович Емельянов освобождён от должности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своём канале в MAX.

Какую должность займёт Емельянов, в приведённом сообщении не уточняется. Информации о его преемнике также пока не указано.