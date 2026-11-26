В «Полярных авиалиниях» сменился руководитель
Совет директоров авиакомпании «Полярные авиалинии» назначил Василия Чин-Фю временно исполняющим обязанности генерального директора предприятия.
Прежний руководитель перевозчика Семен Винокуров покинул пост в связи с переходом на другую работу, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Василий Чин-Фю трудится в структуре «Полярных авиалиний» более 20 лет. Карьеру в компании он начал в 2004 году, занимая должности заместителя начальника и начальника центра взаиморасчетов. С 2007 года он работал финансовым директором и заместителем генерального директора по экономике и финансам, а с 2018 года занимал пост директора по экономике и финансам авиапредприятия.
Новый руководитель является ветераном авиации, имеет почетные звания заслуженного экономиста Республики Саха (Якутия) и почетного работника воздушного транспорта региона.
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