Водитель грузового автомобиля «КамАЗ» сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора в Якутске.

Пострадавшую со множественными травмами госпитализировали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел на регулируемом перекрестке улиц Якова Потапова и Кеши Алексеева. 24-летний водитель большегруза следовал по улице Кеши Алексеева со стороны улицы Лермонтова и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть на зеленый свет.

«На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося», — сообщили в пресс-службе Якутского ГИБДД.