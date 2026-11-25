Помощь, которая делает мир добрее
АО «Янолово» (входит в Группу «РИК») оказало помощь Комплексному центру социальной защиты населения Мегино-Кангаласского района.
С января 2026 года в Мегино-Кангаласском районе в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение» начала работу система долговременного ухода. Главная цель — оказание помощи людям, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, с сохранением их пребывания в привычной и безопасной домашней обстановке. На сегодняшний день такая помощь доступна в 15 наслегах района: постоянную поддержку получают 63 жителя, а заботу о них обеспечивает 41 помощник по уходу.
Ключевым элементом системы являются технические средства реабилитации. Они незаменимы для обеспечения безопасности и комфорта подопечных, однако бюджетных средств не всегда хватает для оснащения всех нуждающихся необходимым оборудованием.
Решить эту проблему удалось благодаря совместным усилиям депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от Мегино-Кангаласского района Андрея Находкина и руководства АО «Янолово».
Сегодня пожилые люди и граждане с инвалидностью, нуждающиеся в поддержке, получат необходимое оборудование. Эти средства кардинально изменят их повседневную жизнь: повысят безопасность, облегчат уход и подарят возможность быть более независимыми.
Руководство Комплексного центра социальной защиты населения Мегино-Кангаласского района выразило благодарность депутату Ил Тумэна Андрею Михайловичу Находкину и директору «Янолово» Ивану Ивановичу Захарову, всему коллективу предприятия: «Ваши поступки — это не просто финансовая помощь. Это реальное воплощение заботы о людях и инвестиция в гуманное будущее нашего улуса. Именно такие инициативы делают наш мир добрее и доказывают, что действовать сообща — значит достигать реальных результатов».
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