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08.11.2026 12:12
чтение: 1 мин
Благотворительность

Лед для семей участников СВО заготовили на субботнике в Среднеколымске

В Среднеколымске состоялся традиционный субботник по заготовке льда — питьевой воды, жизненно необходимой семьям участников специальной военной операции в условиях северного климата.

45 мужчин из администраций района и города, Колымского поисково-спасательного отряда, районного управления образования, средней школы, детсада «Саhар5а», Нефтебазы, Аэропорта, Службы спасения, Пожарной части, Авиалесоохраны, «Полярных авиалиний» заготовили и и развезли лед по 39 адресам — семьям военнослужащих.

Акции стала ярким примером гражданской ответственности, взаимопомощи и поддержки.

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