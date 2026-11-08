08.11.2026 12:12
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Лед для семей участников СВО заготовили на субботнике в Среднеколымске
В Среднеколымске состоялся традиционный субботник по заготовке льда — питьевой воды, жизненно необходимой семьям участников специальной военной операции в условиях северного климата.
45 мужчин из администраций района и города, Колымского поисково-спасательного отряда, районного управления образования, средней школы, детсада «Саhар5а», Нефтебазы, Аэропорта, Службы спасения, Пожарной части, Авиалесоохраны, «Полярных авиалиний» заготовили и и развезли лед по 39 адресам — семьям военнослужащих.
Акции стала ярким примером гражданской ответственности, взаимопомощи и поддержки.
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