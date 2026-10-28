МегаФон превратил СМС в инструмент добрых дел

Платформа «МегаФон Таргет» помогла фонду «Ника» привлечь участников на два благотворительных мероприятия при помощи смс-рассылок. Большие данные оператора определили аудиторию, потенциально готовую взять питомца, в результате свои семьи нашли более двухсот животных. Кроме того, для помощи приютам удалось собрать свыше 5,5 млн рублей.

Аналитики платформы сформировали сегменты на основе интересов пользователей: рассылку получили абоненты, которые посещают зоомагазины, владеют домашними животными и ведут волонтерскую деятельность, увлекаются фитнесом или бегом. Благодаря этому «WOOF фестиваль» и благотворительный забег «Беги за другом» собрали рекордную аудиторию — более 30 тысяч человек. Две трети посетителей отметились на фестивале, остальные посетили забег в качестве участника или болельщика.

Главный итог спортивного состязания — не распределение призовых мест в турнирной таблице, а результат пристройства животных. В этот день 24 собаки нашли новых хозяев, а для помощи другим удалось собрать более 4 млн рублей. По результатам «WOOF фестиваля» свой дом нашёл еще 181 питомец из 300, которые были привезены из 39 приютов Москвы, Подмосковья, Тульской и Калужской областей.

«Мы привыкли видеть в СМС чаще рекламные предложения, но технологии больших данных позволяют решать с помощью сообщений и социальные задачи. В проектах с фондом «Ника» мы использовали аналитику, чтобы соединить людей, готовых помочь, с теми, кто в этом нуждается. Результат этой работы видим в росте трафика на сайты, в том, какую долю участников занимают наши абоненты. К примеру, около трети посетителей забега — получатели таргетированных СМС», — отметила директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса Екатерина Гаммель.

«Благодаря помощи МегаФона о наших событиях узнало гораздо больше людей. Конечно, не каждый посетитель забрать животное в день знакомства, но именно после таких встреч появляется желание стать волонтёром, помогать приюту, а впоследствии и взять собаку или кошку в семью. Поддержка оператора помогает нам расширять круг неравнодушных людей и развивать культуру ответственного отношения к животным. А суммарно мы пристроили в семьи более двухсот хвостиков, что сопоставимо по численности с целым приютом», — рассказала руководитель отдела коммуникаций фонда Карина Кононова.