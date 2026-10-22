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22.10.2026 23:02
чтение: 1 мин
Благотворительность
#Якутск

Представители УФСИН помогли пансионату для пожилых в Якутске

Молодые сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной инспекции УФСИН посетили пансионат для пожилых людей. Представители УФСИН тепло пообщались с постояльцами пансионата, пожелали им крепкого здоровья и передали в дар художественную литературу, сладости, настольные игры, а также плед и предметы гигиены.    

Директор социального учреждения Елена Засорина искренне поблагодарила гостей за проявленные заботу и неравнодушие.

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Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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