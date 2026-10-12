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12.10.2026 21:57
чтение: 1 мин
Благотворительность

Дом-интернат для пожилых примет в дар вещи

Дом-интернат для пожилых примет в дар вещи

Дом-интернат для пожилых людей и людей с инвалидностью будет рад принять в дар вещи, которые помогут создать уют, разнообразить досуг и подарить его проживающим немного больше домашнего тепла и заботы.

Сейчас особенно необходимы:

Книги  

Настольные игры  

Тюль и шторы  

Матрасы  

Постельное бельё  

Возможно, у вас дома есть что-то из этого списка, чем вы готовы поделиться. Для вас это может быть просто вещь, а для кого-то — комфорт, радость и ощущение, что о нём помнят.

Адрес: Якутск, ул. Чернышевского, 56/2  

Приём вещей: ежедневно с 15:00 до 19:00  

Контактный номер: +7(914)-274-44-28

Даже если у вас нет возможности помочь вещами, вы можете сделать не менее важное дело — поделиться этой публикацией с друзьями и знакомыми.

Пусть как можно больше людей узнают об этой инициативе!

Добро начинается с простых поступков. Спасибо каждому неравнодушному сердцу!

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Источник: Дом-интернат для пожилых людей и людей с инвалидностью
Фото: Надежда КОРОТОВА, Сетевое издание SakhaLife

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