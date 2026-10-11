В Национальном парке «Ленские столбы» собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Сотрудники «Национального парка «Ленские столбы» организовали сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Инициативу поддержали работники всех подразделений учреждения — акция стала общим делом для всего коллектива.
Сотрудники парка не остались в стороне и внесли личный вклад в поддержку участников специальной военной операции. Собранная помощь уже передана для дальнейшей отправки по назначению.
Администрация национального парка «Ленские столбы» выражает искреннюю благодарность всем, кто принял участие в сборе, за отзывчивость, неравнодушие и готовность помочь.
Отмечается, что коллектив парка и ранее участвовал в подобных акциях и оказывал помощь семьям участников СВО. Работа в этом направлении будет продолжена.
Читайте так же Кобяйская ТИК собрала помощь землякам на фронте
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий