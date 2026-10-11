В Национальном парке «Ленские столбы» собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Сотрудники «Национального парка «Ленские столбы» организовали сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Инициативу поддержали работники всех подразделений учреждения — акция стала общим делом для всего коллектива.

Сотрудники парка не остались в стороне и внесли личный вклад в поддержку участников специальной военной операции. Собранная помощь уже передана для дальнейшей отправки по назначению.

Администрация национального парка «Ленские столбы» выражает искреннюю благодарность всем, кто принял участие в сборе, за отзывчивость, неравнодушие и готовность помочь.

Отмечается, что коллектив парка и ранее участвовал в подобных акциях и оказывал помощь семьям участников СВО. Работа в этом направлении будет продолжена.

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