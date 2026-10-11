Кобяйская ТИК собрала помощь землякам на фронте

Председатель Кобяйской ТИК Павел Варавин сообщает, что Кобяйская территориальная избирательная комиссия и 23 участковые избирательные комиссии Кобяйского района в помощь бойцам СВО, находящимся сейчас на лечении в госпитале города Ростов-на-Дону, совместными усилиями собрали 108.000 тысяч рублей.

На собранные средства закуплены вещи первой необходимости для земляков.

В настоящее время председатель УИК 196 п. Сангар Татьяна Протопопова как волонтер находится в г. Ростове-на-Дону и координирует передачу помощи бойцам.

Павел Варавин:

«Наш вклад — это не просто материальная поддержка, это тепло и забота, которые так важны нашим защитникам для скорейшего выздоровления».