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11.10.2026 13:07
чтение: 1 мин
Благотворительность

Кобяйская ТИК собрала помощь землякам на фронте  

Кобяйская ТИК собрала помощь землякам на фронте  

Председатель Кобяйской ТИК Павел Варавин сообщает, что Кобяйская территориальная избирательная комиссия и 23 участковые избирательные комиссии Кобяйского района в помощь  бойцам СВО, находящимся сейчас на лечении в госпитале города Ростов-на-Дону, совместными усилиями собрали 108.000 тысяч рублей. 

На собранные средства закуплены вещи первой необходимости для земляков. 

В настоящее время председатель УИК 196 п. Сангар Татьяна Протопопова как волонтер находится в г. Ростове-на-Дону и координирует передачу помощи  бойцам. 

Павел Варавин: 

«Наш вклад — это не просто материальная поддержка, это тепло и забота, которые так важны нашим защитникам для скорейшего выздоровления».

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Источник: ЦИК Якутии

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