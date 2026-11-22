Традиционное северное блюдо — строганина — официально включено в государственный стандарт. Документ ГОСТ Р 72957–2026 «Кухня русская традиционная» опубликован Росстандартом.

Масштабный 50-страничный свод правил, разработанный рабочей группой при Минпромторге России, содержит рецептуры и описания 132 национальных блюд.

Согласно требованиям нового стандарта, настоящую строганину предписано готовить исключительно из благородных видов рыбы:

семейства сиговых: чир, нельма, муксун, омуль, сиг, пыжьян;

семейства осетровых: осетр, стерлядь;

а также из хариуса.

Отдельное жесткое требование касается сырья — рыба для строганины должна подвергаться только однократной глубокой заморозке. При этом стандарт прямо запрещает использовать для блюда частиковую рыбу (например, карася, карпа или окуня).

Требования федерального стандарта полностью совпадают с канонами якутской гастрономической школы, которую десятилетиями продвигает мэтр национальной кухни, мастер-повар России Иннокентий Тарбахов. В своих кулинарных сборниках и интервью он неоднократно подчеркивал, что для правильной строганины критически важны именно подледный вылов и мгновенная однократная заморозка живой северной рыбы — без повторного размораживания, которое убивает структуру и вкус деликатеса.

Примечательно, что сам ГОСТ закрепляет в официальном названии форму «строганина» (через «о»). При этом в Якутии до сих пор живы споры о правильном произношении: например, потомки русских арктических старожилов из села Русское Устье в низовьях Индигирки считают единственно верным историческое название блюда — «струганина» (от глагола «стругать»).

Эксперты отмечают, что новый ГОСТ носит рекомендательный характер: рестораны и кафе не будут штрафовать за отступление от рецептуры. Документ создан прежде всего для сохранения кулинарных традиций, защиты аутентичных рецептов и обучения студентов в профильных колледжах и вузах.