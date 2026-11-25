Черная неблагодарность: Отплатил ножом за крышу над головой
Житель Оймяконского района взят под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть женщины
Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя поселка Усть-Нера, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием установлено, что 16 ноября 2026 года обвиняемый, находясь в жилище знакомых мужчины и женщины, которые разрешили ему временно пожить у себя за неимением жилища, в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни нанес женщине удар ножом в бедро.
От полученного ранения, повлекшего острую кровопотерю, потерпевшая скончалась на месте происшествия.
По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
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