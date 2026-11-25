В арктическом поселке Тикси завершается обновление детской поликлиники

В посёлке Тикси Булунского района подходит к финалу один из самых ожидаемых социальных проектов — капитальный ремонт здания детской поликлиники Булунской центральной районной больницы. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 86%. Масштабная реконструкция предполагает не просто косметический ремонт, а полное преображение медицинского учреждения в соответствии с современными стандартами оказания помощи детям.

В ходе работ будут полностью обновлены кабинеты узких специалистов (педиатров, терапевтов, неврологов, хирургов и других). Модернизация проходит в диагностических кабинетах (УЗИ, ЭКГ и др.). Будут благоустроены зоны ожидания для детей и родителей, а также обновлена регистратура для оптимизации потоков пациентов. Помимо этого, предусмотрено полное замена инженерных сетей и установка современной системы вентиляции обеспечат в помещениях безопасный микроклимат. Главная цель проекта — создать современное комфортное пространство, где забота о здоровье детей будет на самом высоком уровне.

Министр здравоохранения Лена Афанасьева «Национальный проект „Продолжительная и активная жизнь“ даёт нам уникальную возможность приблизить качество медицинской помощи в самых отдалённых уголках республики к столичным стандартам. Уверена, что обновлённая поликлиника станет настоящим центром детского здоровья для всего Булунского района».

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».