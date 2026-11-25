25 ноября на 79-м году жизни от тяжелой продолжительной болезни скончалась Августина Николаевна Филиппова — выдающийся якутский, российский художник, модельер, философ, педагог, Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), почётный работник сферы образования РФ, член Союза художников России, обладатель высшей награды Республики Саха (Якутия) — ордена «Полярная звезда». Человек, Великая личность, творчеству и перу которой было подвластно создавать Поэзию народного костюма, воспевать Красоту и Величие народного творчества!

Августина Николаевна родилась 1 августа 1948 года (при рождении — Августа Николаевна Кононова) в Кировском наслеге Горного улуса Якутской АССР.

Ей от роду было суждено стать великим мастером — ее отец был мастером кузнечного и ювелирного ремесла.

Самый первый свой костюм Хаарчааны для школьной ёлки маленькая Августина сшила еще в первом классе.

Поражает насколько рано Августина Филиппова созрела для глубокого понимания своей миссии и понимания философии национального костюма: она еще будучи ученицей 5 класса прочитала и изучила книгу Вацлава Леопольдовича Серошевского «Якуты. Опыт этнографического исследования» (опубликована в 1896г.). Она тогда с очень большим интересом, от корочки до корочки прочитала раздел о национальной одежде народа Саха. И тогда маленькая Августина была поражена глубинной философией и силой воздействия народного костюма своего народа, его красотой и практичностью, его глубоким смыслом и способностью сохранять Жизнь, Самобытность и Самосознание народа!

Несколько слов из биографии Августины Николаевны:

По образованию — художник; работала художником-декоратором, режиссёром народного театра, а также занималась живописью, графикой и созданием авторских костюмов.

Ее дебют в моде состоялся в 1994 году, когда она представила свой Театр моды на республиканском фестивале и завоевала Гран-при.

С середины 1990-х годов активно развивала направление эксклюзивного и авангардного костюма с национальным колоритом (Art-Fashion).

Августина Николаевна с триумфом показывала свои коллекции в Доме моды Вячеслава Зайцева (в том числе в рамках проектов «Русского силуэта»), а также в Каннах, Риме, Торонто и других городах России и зарубежья.

Созданные ею знаковые образы по мотивам олонхо и природы Севера знает весь мир («Удаганка», «Белый стерх», «Берестяночка», «Глухарь», «Северная принцесса», «Чысхаан», «Эллэйаада», «Мифы Якутии», «Алмазы Якутии», «Иэйиэхсит», «Туйаарыма Куо», «Кыыс Ама», «Сээркээн Сэһэн», целая коллекция «У Лукоморья» и многое другое).

Августина Николаевна широко делилась своими знаниями, преподавала в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова (доцент), с 2010 года руководила лабораторией дизайна и декоративно-прикладного искусства, проводила мастер-классы и передавала ремесло студентам и молодым мастерам.

В 2025 году её имя было увековечено — именем Августины Николаевны Филипповой назван крупный алмаз массой 53,38 карата, добытый на трубке «Заполярная».

Широкая общественность Якутии знает и твердо убеждена в том, что именно Августина Николаевна Филиппова стояла у истоков креативной индустрии Якутии, внеся свой самый весомый вклад в рождение и правильное восприятие обществом самого понятия «креативная индустрия».

19 марта 2026 года в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина, на торжественной презентации книги-альбома «С миссией Возрождения», посвященной творчеству Августины Николаевны Филипповой, почитатели ее таланта услышали из уст самой Августины Филипповой ее сокровенное желание создать Музей национальной одежды, где будут выставляться и храниться не только ее произведения Высокой моды и национальной одежды, но и проводиться экспозиция лучших экспонатов национальной одежды, созданных многими другими якутскими мастерами и дизайнерами одежды. Не это ли было бы лучшим подарком нашему народу саха, по-настоящему умеющему ценить народное искусство и достойно носить свою национальную одежду?!

Не настало ли время, когда лучшие из созданных Августиной Филипповой национальные костюмы, имеющие все характеристики, тождественные художественным произведениям высокого ранга, должны получить статус музейной ценности и народного достояния, хранимых нашим государством? Это обеспечит их сохранность и целостность, а также даст возможность сберечь бесценные образцы (артефакты) нашего уникального национального кода для будущих поколений! Это позволит также расширить возможности и туристической индустрии, создав в Якутии еще одно привлекательное для туристов место

Августина Николаевна Филиппова была рождена и явлена на этот свет с огромной миссией — миссией Возрождения своих истоков и традиций для народа Саха через призму воссоздания традиционных и иногда создания своих собственных, авторских, аутентичных национальных костюмов, так как именно традиция и привычка с великим достоинством носить свой национальный костюм является одним из факторов поддержания и возвышения своего народного самосознания!

Все ее творчество — это торжество полёта художественной мысли, уникального сочетания вкуса и этнического интеллекта!

Каждый ее Костюм, картины, скульптуры, каждое ее творение — это произведение высокого искусства! Искусства, значение которого мы, скорее всего, пока в достаточной мере не осознаем, не осознаем его влияния, уже оформленного, состоявшегося влияния на нашу культуру, на наш язык, на нашу каждодневную жизнь, в конце концов, и это самое главное, влияние творчества Августины Филипповой на наше этническое самосознание как народа Саха!

Сегодня день особой Скорби — скорби от невосполнимой потери — ушла из жизни Великая Личность, талант которой подобен Космосу, а дела ею свершенные и великое искусство ее останутся навечно в памяти народа Саха!

Выражаем слова глубочайшего соболезнования родным и близким, соратникам Августины Николаевны.

Невосполнимая утрата: Скончалась легендарный модельер

С великой скорбью и глубоким почитанием, от имени Творческого Фонда Августины Филипповой.

Светлана Яновна Яковлева, кандидат медицинских наук, генеральный директор Медицинской клиники «Яннамед»