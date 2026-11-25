В нём участвуют руководители региональных систем образования, ректоры институтов развития образования и руководители центров поддержки одарённых детей всех 11 субъектов Дальневосточного Федерального округа, а также представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Данный Интенсив бы инициирован АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», единого института социально-экономического развития, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, и организован ресурсами Института содержания и методов обучения им В.С.Леднева (г.Москва).

«Образовательный интенсив Дальневосточного федерального округа» собрал управленческие команды Институтов развития образования, органов исполнительной власти регионов в сфере образования и учителей — олимпиадных тренеров. Согласно программе, работа интенсива включила в себя выступление ректоров ИРО ДФО по реализации программ развития.

Нашу республику на этом мероприятии представляют Степан Степанов , заместитель министра образования и науки РС(Я), Юрий Шишигин, директор АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования имени С.Н.Донского-II», а также команда из 34 учителей-олимпиадных тренеров, возглавляемая доцентом кафеды физико-математического образования ИРОиПК, к.п.н. Мариной Баишевой.

Участники олимпиадных тренеров обсудили создание эффективной региональной системы выявления и поддержки талантливых школьников. В центре внимания — результаты Дальневосточного федерального округа во Всероссийской олимпиаде школьников, аналитика участия и результативности, кадровое обеспечение, образовательная инфраструктура и взаимодействие между школами, Институтами развития образования и Центрами поддержки одарённых детей. Интенсив продлится до 27 ноября. За четыре дня управленческие команды разработают региональные модели подготовки школьников к олимпиадам и представят результаты проектной работы.

Директор ИРОиПК Шишигин Ю Е успешно представил перед федеральными экспертами и педагогической общественностью Дальнего Востока исполнение Программы развития возглавляемого им Института, основные показатели реализации программы развития. В своем выступлении Юрий Егорович не только перечислил проведенные мероприятия и принятые управленческие решения, но и показал их системную роль, значение в повышении качества образования в республике, обозначив стратегические задачи на грядущий 2027 год.

Доклад директора ИРОиПК высоко оценен федеральными экспертами. Многих заинтересовал проект «Метавселенная» дополнительного профессионального образования, призванного бесшовно объединять все подпрограммы/ Института и работа на персональное развитие профессионального роста каждого педагога республики в индивидуальном для него темпе и объеме.

Татьяна Расташанская, заместитель руководителя Института содержания и методов обучения им.В.С.Леднёва, поблагодарила Ю.Е.Шишигина за четко структурированное выступление и ссылку на аналитику и дашборд. Все заинтересовались Метавселенной дополнительного профессионального образования. Было много вопросов по решению проблем, связанных с кадровым дефицитом, Арктикой.

Напомним, интенсив проходит с 24 по 27 ноября с.г. в г. Благовещенск.