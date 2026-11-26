В Оймяконском районе направлено в суд уголовное дело о нарушении требований охраны труда

Прокуратура Оймяконского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора ООО «Чочимбал». Он обвиняется по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, не обеспечил соблюдение требований охраны труда, в результате чего в июле 2026 года, слесарь по ремонту тяжелой землеройной техники, работающий на горнодобывающем участке «Хатыннах» ООО «Чочимбал», был допущен к ремонту дизельной электростанции в отсутствие необходимого обучения по охране труда и проверки знаний, группы допуска к производству указанных работ. При этом не было обеспечено отключение дизельной электростанции от источников питания, а также не организован контроль за ходом выполнения указанных работ.

В результате этого при пробном запуске генератора, вентилятор самовольно включился, что привело к травматической ампутации руки работника.

Уголовное дело направлено прокурором в суд.

На рассмотрении находится иск прокурора к ООО «Чочимбал» о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда в сумме 8 млн рублей.