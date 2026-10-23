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23.10.2026 09:41
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Официально
#Указ о награждении
#указ Путина

Указ Владимира Путина о награждении якутян

Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации»

О награждении государственными наградами Российской Федерации

ВЫПИСКА

За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НЕЧАЕВУ Петру Александровичу – старшему тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования “Детско-юношеская спортивная школа № 1” городского округа “город Якутск”, Республика Саха (Якутия) За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ГОТОВЦЕВОЙ

Виктории Семеновне – учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Покровская средняя общеобразовательная школа № 3 – образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов” муниципального района “Хангаласский улус” Республика Саха (Якутия)

ФЕДОРОВОЙ Любови Афанасьевне – учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Е.Ю.Келле-Пелле (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа “город Якутск”, Республика Саха (Якутия).

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

22 октября 2026 года № 761

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Источник: ЯСИА

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