Указ Владимира Путина о награждении якутян
Указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
О награждении государственными наградами Российской Федерации
ВЫПИСКА
За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
НЕЧАЕВУ Петру Александровичу – старшему тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования “Детско-юношеская спортивная школа № 1” городского округа “город Якутск”, Республика Саха (Якутия) За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ГОТОВЦЕВОЙ
Виктории Семеновне – учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Покровская средняя общеобразовательная школа № 3 – образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов” муниципального района “Хангаласский улус” Республика Саха (Якутия)
ФЕДОРОВОЙ Любови Афанасьевне – учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Е.Ю.Келле-Пелле (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа “город Якутск”, Республика Саха (Якутия).
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
22 октября 2026 года № 761
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