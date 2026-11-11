Тест на грамотность: Ъ или Ь? Проверьте, помните ли вы правило о разделительных знаках
Тест на грамотность по русскому языку Ъ или Ь
Об_явление на двери, под_езд соседнего дома, вкусный бул_он и дружная сем_я: сможете ли вы без ошибок поставить пропущенные знаки? Слова знакомые, но именно в них чаще всего путают твёрдый и мягкий знаки.
Эти два знака не обозначают звуков, но от них зависит, как мы читаем слово. Проверьте себя в небольшом тесте и узнайте, насколько уверенно вы помните школьное правило.
Условие задания
Вставьте Ъ или Ь в четырёх словах:
- Об_явление.
- Под_езд.
- Бул_он.
- Сем_я.
Задача: определить, где нужен твёрдый знак, а где мягкий.
Попробуйте ответить самостоятельно
Не спешите заглядывать в ответы. Сначала решите все четыре задания сами.
Подсказка: посмотрите, что стоит перед пропуском: приставка или корень слова. Это главный ключ к правильному ответу.
Правило: когда пишется Ъ, а когда Ь?
Оба знака могут быть разделительными, то есть показывать, что гласные Е, Ё, Ю, Я произносятся с звуком [й’]. Но пишутся они в разных местах.
Ъ пишется после приставки на согласную перед буквами Е, Ё, Ю, Я.
Например:
- объявление;
- подъезд;
- объём;
- съёмка;
- отъезд;
- въезд.
Ь пишется внутри корня перед Е, Ё, Ю, Я, И, а также в заимствованных словах перед О.
Например:
- семья;
- вьюга;
- друзья;
- бульон;
- павильон;
- шампиньон.
Запомните простой способ проверки: если пропуск стоит на стыке приставки и корня, нужен Ъ, а если внутри самого корня, нужен Ь.
Ответы с разбором
1. Объявление.
Правильно пишется Ъ. Слово образовано от корня «явл» с приставкой «об-», которая оканчивается на согласную. После неё стоит буква Я, поэтому нужен твёрдый знак.
2. Подъезд.
Здесь тоже Ъ. Приставка «под-» оканчивается на согласную, а корень начинается с Е: под-езд. Сравните: «подъехать», «подъём».
3. Бульон.
Правильный вариант: Ь. Это заимствованное слово, а в таких словах перед буквой О разделительный мягкий знак нужно запомнить. Так же пишутся «павильон», «батальон», «медальон».
4. Семья.
Здесь нужен Ь. Приставки в этом слове нет: мягкий знак стоит внутри корня. Проверьте по родственным словам: «семьи», «семьёй».
Интересный факт о русском языке
Знаете ли вы, что в русском языке нет ни одного слова, которое начиналось бы с Ъ или Ь?
Эти буквы никогда не стоят в начале слова, ведь они не обозначают звуков и только «работают» внутри слова. А до реформы правописания 1917–1918 годов твёрдый знак писали ещё и в конце слов после согласных: «домъ», «хлѣбъ». Отказ от этого заметно сократил объём печатных текстов и сэкономил место на страницах.
А сколько правильных ответов получилось у вас?
Если вы верно расставили все четыре знака, школьное правило вы помните отлично!
Три правильных ответа — тоже хороший результат. Если ошибок две и больше, самое время освежить знания, ведь с разделительными знаками путаются даже опытные авторы.
Делитесь результатом в комментариях: сколько из четырёх слов вы написали правильно — четыре, три или меньше?
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