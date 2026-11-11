Тест на грамотность: Ъ или Ь? Проверьте, помните ли вы правило о разделительных знаках

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Тест на грамотность по русскому языку Ъ или Ь

Тест на грамотность по русскому языку Ъ или Ь

Об_явление на двери, под_езд соседнего дома, вкусный бул_он и дружная сем_я: сможете ли вы без ошибок поставить пропущенные знаки? Слова знакомые, но именно в них чаще всего путают твёрдый и мягкий знаки.

Эти два знака не обозначают звуков, но от них зависит, как мы читаем слово. Проверьте себя в небольшом тесте и узнайте, насколько уверенно вы помните школьное правило.

Условие задания

Вставьте Ъ или Ь в четырёх словах:

Об_явление. Под_езд. Бул_он. Сем_я.

Задача: определить, где нужен твёрдый знак, а где мягкий.

Попробуйте ответить самостоятельно

Не спешите заглядывать в ответы. Сначала решите все четыре задания сами.

Подсказка: посмотрите, что стоит перед пропуском: приставка или корень слова. Это главный ключ к правильному ответу.

Правило: когда пишется Ъ, а когда Ь?

Оба знака могут быть разделительными, то есть показывать, что гласные Е, Ё, Ю, Я произносятся с звуком [й’]. Но пишутся они в разных местах.

Ъ пишется после приставки на согласную перед буквами Е, Ё, Ю, Я.

Например:

объявление;

подъезд;

объём;

съёмка;

отъезд;

въезд.

Ь пишется внутри корня перед Е, Ё, Ю, Я, И, а также в заимствованных словах перед О.

Например:

семья;

вьюга;

друзья;

бульон;

павильон;

шампиньон.

Запомните простой способ проверки: если пропуск стоит на стыке приставки и корня, нужен Ъ, а если внутри самого корня, нужен Ь.

Ответы с разбором

1. Объявление.

Правильно пишется Ъ. Слово образовано от корня «явл» с приставкой «об-», которая оканчивается на согласную. После неё стоит буква Я, поэтому нужен твёрдый знак.

2. Подъезд.

Здесь тоже Ъ. Приставка «под-» оканчивается на согласную, а корень начинается с Е: под-езд. Сравните: «подъехать», «подъём».

3. Бульон.

Правильный вариант: Ь. Это заимствованное слово, а в таких словах перед буквой О разделительный мягкий знак нужно запомнить. Так же пишутся «павильон», «батальон», «медальон».

4. Семья.

Здесь нужен Ь. Приставки в этом слове нет: мягкий знак стоит внутри корня. Проверьте по родственным словам: «семьи», «семьёй».

Интересный факт о русском языке

Знаете ли вы, что в русском языке нет ни одного слова, которое начиналось бы с Ъ или Ь?

Эти буквы никогда не стоят в начале слова, ведь они не обозначают звуков и только «работают» внутри слова. А до реформы правописания 1917–1918 годов твёрдый знак писали ещё и в конце слов после согласных: «домъ», «хлѣбъ». Отказ от этого заметно сократил объём печатных текстов и сэкономил место на страницах.

А сколько правильных ответов получилось у вас?

Если вы верно расставили все четыре знака, школьное правило вы помните отлично!

Три правильных ответа — тоже хороший результат. Если ошибок две и больше, самое время освежить знания, ведь с разделительными знаками путаются даже опытные авторы.

Делитесь результатом в комментариях: сколько из четырёх слов вы написали правильно — четыре, три или меньше?

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