Тест на грамотность: в каких словах нужно написать «ъ»?

тест на грамотность ъ

Тест на грамотность: В каких словах Ъ написан правильно?

а) въюга

б) обезъяна

в) подъём

г) пъеса

д) серъёзный

Не торопитесь: во всех этих словах нужен разделительный знак, но не один и тот же!

Правильный ответ

Вариант «в» — подъём.

Разделительный ъ пишется после приставки, оканчивающейся на согласную, перед буквами е, ё, ю, я. В слове подъём приставка под- заканчивается на д, а следующая буква — ё.

В остальных словах пишется разделительный ь:

вьюга ;

; обезьяна ;

; пьеса ;

; серьёзный.

Главная подсказка: недостаточно увидеть букву е, ё, ю или я — важно определить, есть ли перед ней приставка на согласную.

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