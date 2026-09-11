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11.09.2026 20:29
чтение: 1 мин
Образование
#тест на грамотность

Тест на грамотность: в каких словах нужно написать «ъ»?

тест на грамотность ъ
тест на грамотность ъ

Тест на грамотность: В каких словах Ъ написан правильно?

а) въюга
б) обезъяна
в) подъём
г) пъеса
д) серъёзный

Не торопитесь: во всех этих словах нужен разделительный знак, но не один и тот же!

Правильный ответ

Вариант «в» — подъём.

Разделительный ъ пишется после приставки, оканчивающейся на согласную, перед буквами е, ё, ю, я. В слове подъём приставка под- заканчивается на д, а следующая буква — ё.

В остальных словах пишется разделительный ь:

  • вьюга;
  • обезьяна;
  • пьеса;
  • серьёзный.

Главная подсказка: недостаточно увидеть букву е, ё, ю или я — важно определить, есть ли перед ней приставка на согласную.

Ранее мы писали тест по грамматике: найдите две ошибки в пяти словах

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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