11.09.2026 20:29
чтение: 1 мин
Тест на грамотность: в каких словах нужно написать «ъ»?
Тест на грамотность: В каких словах Ъ написан правильно?
а) въюга
б) обезъяна
в) подъём
г) пъеса
д) серъёзный
Не торопитесь: во всех этих словах нужен разделительный знак, но не один и тот же!
Правильный ответ
Вариант «в» — подъём.
Разделительный ъ пишется после приставки, оканчивающейся на согласную, перед буквами е, ё, ю, я. В слове подъём приставка под- заканчивается на д, а следующая буква — ё.
В остальных словах пишется разделительный ь:
- вьюга;
- обезьяна;
- пьеса;
- серьёзный.
Главная подсказка: недостаточно увидеть букву е, ё, ю или я — важно определить, есть ли перед ней приставка на согласную.
Ранее мы писали тест по грамматике: найдите две ошибки в пяти словах
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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific
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