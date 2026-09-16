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16.09.2026 10:25
чтение: 0 мин
Интересное
#грамотность
#тест на внимательность

Проверьте себя: Трехста рублей или трехсот? Обеим или обоим?

тест на грамотность

Тест на грамотность. Мы так привыкли к некоторым фразам русского языка, что произносим их не задумываясь, даже не догадываясь об ошибках. А бывает и наоборот: мы мучаемся сомнениями, а правило как раз на нашей стороне. Особенно часто люди путаются в числительных.
Числительные — настоящее минное поле русской грамматики. Проверьте, умеете ли вы правильно их склонять и сочетать с существительными:
Хотите испытать свою интуицию в русском языке? Взгляните на четыре выражения с числительными и попробуйте найти среди них скрытые ляпы и абсолютно правильные варианты.

У меня не хватает трёхста рублей до полной суммы.
Обе подруги давно не виделись и решили встретиться.
Мы подошли к обоим девушкам и поздоровались.
В соревновании участвовало четверо спортсменов.

Правильные ответы и разбор теста на грамотность:

  1. Ошибка. При склонении сложных числительных обе части изменяются. Родительный падеж от триста — трёхсот. Правильно: не хватает трёхсот рублей.
  2. Правильно. Собирательное числительное обе употребляется с существительными женского рода (подруги).
  3. Ошибка. Числительное оба имеет разные формы в дательном падеже: для мужского/среднего рода — обоим, для женского рода — обеим. Правильно: подошли к обеим девушкам.
  4. Правильно. Собирательные числительные (четверо) корректно сочетаются с существительными мужского рода, обозначающими лиц (спортсменов), а также с детёнышами животных и парными предметами.

Этот тест на грамотность — не просто проверка знаний, а отличная разминка для мозга. Грамотность — это ваш личная суперсила. Она помогает говорить ясно, выглядеть настоящим профессионалом и открывает новые возможности в работе и общении. Сегодня, когда вокруг так много сленга и шума, красивая и правильная речь — это ваш главный козырь, который сразу располагает к себе людей.

Еще один тест на грамотность: Сможете найти ошибки в этих фразах?

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Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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