Нюргуяна ЗАМОРЩИКОВА: Якутии нужен свой НПЗ

Кандидат в депутаты Госдумы от Якутии, действующий народный депутат Ил Тумэн Нюргуяна Заморщикова предложила системное решение острого топливного кризиса. По ее словам, республика обладает достаточным экономическим потенциалом для строительства собственного нефтеперерабатывающего завода и готова гарантировать его бесперебойную работу, что позволит полностью закрыть дефицит горючего в регионе.



НюргуянаЗаморщикова:

— Наши власти отчитываются: кризис с топливом в Якутии почти преодолен, очереди уменьшаются, скоро все будет хорошо.

Тем временем из центральной России поступают тревожные новости: проблемы с топливом прямо сейчас накрыли Санкт-Петербург, ситуация ухудшилась в Татарстане, Нижегородской и Челябинской областях.



Я пока не могу сказать, единичные ли это явления или начало новой «волны», однако сама ситуация говорит нам о том, что зависеть от внешних поставок такому региону, как Якутия, нельзя. У нас слишком большие расстояния, дорогие авиаперевозки, высокая зависимость населенных пунктов от завоза продуктов и ТНП. Отсутствие топлива – это не просто неудобства, а реальная угроза жизнеобеспечению населения.



Какой отсюда вывод? Якутии нужен свой НПЗ.

Я читала в Интернете дискуссию о том, что это блажь, это нерентабельно, он себя не окупит. Не согласна. Небольшой НПЗ, гарантированно загруженный госзаказом для нужд муниципалитетов и бюджетных организаций, прекрасно способен существовать при полной рентабельности. Особенно если поставить туда людей, которые будут заниматься своим делом, а не набиванием карманов. А какой-то объем сверх этого, продаваемый через свои или партнерские АЗС, обеспечит и прибыль.



За одну стоимость «Олонхоленда» мы могли бы 1-2 завода построить. И в отличие от огромных расходов на содержание, которые еще повиснут на бюджете, НПЗ приносил бы прибыль.



В 2008 г. в рамках одного из крупных проектов, составлявших Схему-2020, рассматривалась возможность строительства Ленского НПЗ, который бы обеспечивался нефтью с местных месторождений. Мощность производства — до 1 млн тонн нефти в год, общий объем инвестиций — 6 млрд рублей. В нынешних деньгах с поправкой на инфляцию это 21,4 млрд рублей — в 1,5 раза меньше «Олонхоленда».



В 2014-2015 гг. хотели строить НПЗ вдвое мощнее, чем Ленский, в Алдане — до 2 млн тонн нефти в год с возможностью увеличить объем при загрузке до 5 млн тонн. Сначала совместно с Китайской государственной энергетической корпорацией SINOMEC. Но наши чиновники, как всегда, повели себя не очень адекватно: раздули стоимость проекта сначала до 64 млрд рублей, потом до 81,98 млрд рублей, потом вообще до 130,4 млрд рублей, и китайцы ушли.



Это – упущенные возможности.

Но можно и нужно создавать новые. К сожалению, в Якутии у властей другие приоритеты: сейчас активно обсуждается строительство «межвузовского кампуса» за 34 млрд рублей. Стоимостью всего-то в новенький НПЗ.

Нам же остается надеяться, что новой волны топливного кризиса завтра не случится.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу «Республики Саха (Якутия)» Якутский одномандатный избирательный округ №29″ Заморщиковой Нюргуяны Юрьевны.