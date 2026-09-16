Справедливая Россия: слева — сердце! справа — руль!
Юрий Григорьев о проблеме праворульных автомобилей в ДФО
Для Сибири и Дальнего Востока праворульные «японки» чаще всего не роскошь, а необходимость. Любые запретительные меры в этом направлении воспринимаются людьми, живущими в самом удалённом регионе, крайне болезненно.
Депутат Государственной думы России, член фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зампред Комитета ГД РФ по транспорту Юрий Григорьев призывает власти действовать крайне аккуратно в вопросах, касающихся таких машин.
Парламентарий неоднократно обращал внимание на то, что популярность «японок» на Дальнем Востоке и на севере продиктована огромными расстояниями между населёнными пунктами.
В то же время он обращает внимание на необходимость учитывать безопасность людей, покупающих такие машины:
«Неверно, как многие пытаются, сводить проблемы безопасности только к расположению руля. На это влияют и другие факторы — дороги, техническое состояние машины, наконец, подготовка водителей.
Но, запрещая правый руль, власть всегда должна задавать себе вопрос: „А что мы даём людям взамен?“.
Существуют критичные риски, что запрет на праворульные авто лишит огромное количество дальневосточников привычного и практичного транспорта — если быстро не появится адекватной альтернативы», — высказал мнение депутат ГД РФ.
Григорьев объяснил инициированные МВД, Минтрансом России, ФГУП НАМИ (Государственный научно‑исследовательский автомоторный и автомобильный институт) проверки праворульных автомобилей на безопасность. Речь идёт не о запрете, а о защите российских потребителей:
«Мы не можем допустить, чтобы на наш рынок приходили продавцы машин, которые в угоду политическим веяниям после продажи будут прекращать сервисное обслуживание, отключать бортовые компьютеры, навигационные системы.
Никаких законопроектов о запрете на момент начала проверок не готовилось. Только к 2028 году ведомства представят полный доклад с результатами анализа. И лишь на основе этих исследований можно будет формировать предложения».
Григорьев напомнил поговорку о праворульных машинах, которую поймёт любой, кто живёт в регионах Сибири и Дальнего Востока: «Сердце слева — руль справа».
В качестве альтернативы «японкам» сейчас предлагают китайские либо корейские авто, а также российские марки. И «корейцы», и «китайцы» год от года становятся всё более качественными, ассортимент предложений растёт. Они вполне могли бы заменить праворульных «японцев». Но введение в 2025 году утильсбора привело к тому, что к реальной стоимости такой машины добавились ещё сотни тысяч рублей. В результате многие попросту отказались от их покупки. Они либо «донашивают» свои старенькие «тойоты», либо ходят пешком.
Что касается предложений от российского автопрома, то популярность его в СФО и ДФО весьма невысока. По состоянию на декабрь прошлого года доля российских машин на Дальнем Востоке составляет менее 12 %, а в самом «автомобильном» Приморье и того меньше — 4,5 %.
«Для большинства жителей Якутии, Забайкалья, Хабаровского края и других регионов японская машина — не каприз и не экзотика. Это часто единственно доступный вариант транспорта», — убеждён Юрий Григорьев.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Якутии не намерена ждать 5 лет и начала акцию «СЛЕВА — СЕРДЦЕ! СПРАВА — РУЛЬ!» в поддержку владельцев праворульных автомобилей.
Оплата публикации произведена за счёт средств избирательного фонда Регионального отделения Социалистической политической партии «Справедливая Россия» в Забайкальском крае на выборах депутатов Государственной думы РФ девятого созыва.
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