Почта России возобновляет доставку писем в КНДР
Почта России возобновляет доставку писем в КНДР
Почта России возобновляет доставку писем, почтовых карточек, бандеролей и секограмм в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сообщение между странами было приостановлено в 2020 г. в связи с эпидемией коронавируса.
В июне 2025 г. Почта уже запустила отправку посылок в КНДР. Теперь физические и юридические лица могут отправлять письма и посылки до 20 кг. Из Москвы в Пхеньян они дойдут примерно за 15 календарных дней.
Отправления самолётом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнёрская северокорейская авиакомпания транспортирует их в Пхеньян.
Читайте так же Якутский хоррор Kindawn: The Parish Remembers вышел в VK Play и получил крупное обновление
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий