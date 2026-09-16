Почта России возобновляет доставку писем в КНДР

Почта России возобновляет доставку писем, почтовых карточек, бандеролей и секограмм в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сообщение между странами было приостановлено в 2020 г. в связи с эпидемией коронавируса.

В июне 2025 г. Почта уже запустила отправку посылок в КНДР. Теперь физические и юридические лица могут отправлять письма и посылки до 20 кг. Из Москвы в Пхеньян они дойдут примерно за 15 календарных дней.

Отправления самолётом доставляют из Москвы во Владивосток, откуда партнёрская северокорейская авиакомпания транспортирует их в Пхеньян.

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