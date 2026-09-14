«Найди 5 отличий»: осенняя игра на внимание
Золотые листья, уютный парк и ёжик, который готовится к холодам, — осень приглашает поиграть! На двух картинках изображена одна и та же сцена, но между ними спрятаны пять отличий. Это классическая игра найди 5 отличий «Осень» — сможет ли ребёнок найти их все?
Эта игра подойдёт для семейного досуга, занятия в детском саду или небольшой паузы между заданиями. Она рассчитана на детей 5–8 лет: здесь не нужно читать или считать сложные примеры — достаточно внимательно рассматривать и сравнивать.
Что изображено на картинках
В осеннем парке растёт клён с золотисто-оранжевой листвой. Под ним виднеются грибы, а на дорожке лежат опавшие листья. В центре стоит деревянная скамейка с шарфом, рядом расположилась большая тыква. Перед скамейкой сидит ёжик с осенним гостинцем на спине.
На первый взгляд картинки кажутся одинаковыми. Но если присмотреться к предметам, их цветам и количеству, можно заметить изменения.
Как играть в «Найди 5 отличий»
Откройте картинки на экране или распечатайте их так, чтобы детали были хорошо видны. Предложите ребёнку рассмотреть обе иллюстрации и найти пять несовпадений.
Правила простые:
- Сравнивай картинки по частям. Начни с неба, затем рассмотри дерево, скамейку и предметы на земле.
- Обращай внимание не только на цвет. Предмет может измениться, исчезнуть или оказаться совсем другим.
- Показывай найденные отличия на обеих картинках. Можно описывать их словами или отмечать карандашом на распечатке.
- Сосчитай свои находки. Игра закончится, когда будут обнаружены все пять отличий.
Необязательно играть на скорость. Дайте ребёнку возможность спокойно изучить рисунки и порадоваться каждой находке.
Что делать, если отличие не находится
Не спешите показывать ответ. Сначала предложите рассматривать изображения последовательно, а не перескакивать с одного предмета на другой.
Если нужна помощь, используйте небольшие подсказки:
- «Посмотри, одинаковое ли небо на картинках».
- «Пересчитай грибы под деревом».
- «Что лежит на скамейке?»
- «Рассмотри тыкву внимательнее».
- «Какой гостинец несёт ёжик?»
Давайте подсказки по одной — так у ребёнка останется возможность самостоятельно сделать открытие.
Какие навыки помогает тренировать игра
«Найди 5 отличий» — это простое упражнение на сравнение и наблюдательность. Во время игры ребёнок практикуется:
- Замечать детали: различать цвета, формы и небольшие элементы рисунка.
- Сравнивать: находить сходства и различия между двумя изображениями.
- Удерживать внимание: последовательно рассматривать картинку до завершения задания.
- Считать: проверять количество предметов и найденных отличий.
- Описывать увиденное: объяснять, что именно изменилось и где находится отличие.
Чтобы добавить речевую практику, попросите ребёнка отвечать полным предложением: «На левой картинке шарф красный, а на правой — синий».
О чём поговорить после игры
Осенняя иллюстрация может стать поводом для небольшой беседы. Спросите ребёнка:
- Какие цвета напоминают тебе об осени?
- Что происходит с листьями на деревьях?
- Для какой погоды пригодится шарф?
- Какие осенние изменения ты замечал на прогулке?
Можно также придумать историю о том, кто оставил шарф на скамейке и куда направляется ёжик.
Небольшое уточнение о природе: ёжик с яблоком на спине — сказочный образ. В действительности ежи не заготавливают фрукты таким способом. Обсудите с ребёнком, чем фантазия художника отличается от жизни животных.
Ответы для взрослых
В этом разделе перечислены отличия, предусмотренные в промпте. Если картинки созданы нейросетью, перед игрой проверьте, что она воспроизвела именно эти изменения и не добавила лишних.
|№
|На левой картинке
|На правой картинке
|1
|На спине ёжика красное яблоко
|На спине ёжика жёлтая груша
|2
|Под деревом три гриба
|Под деревом два гриба
|3
|На скамейке красный шарф
|На скамейке синий шарф
|4
|На стебле тыквы есть зелёный листочек
|Листочка нет
|5
|В небе есть белое облако
|Облака нет
Когда все отличия найдены, предложите ребёнку придумать шестое: что бы он изменил на одной из картинок? Это простой способ продолжить игру и дать простор воображению.
Ранее мы писали — Задачка на логику: какое число продолжит ряд 2, 5, 11, 20, 32?
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