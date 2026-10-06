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07.10.2026 08:47
чтение: 1 мин
Якутск
#гололедица
#Городские службы
#Окружная администрация г Якутска

Днем и ночью: Городские службы перешли в усиленный режим

Усиленный режим: городские службы работают в круглосуточном режиме из-за гололедицы

🌨 В связи с низкой температурой, обильными осадками и образованием сильной гололедицы на дорогах и тротуарах Окружная администрация города Якутска перевела все дорожные службы в усиленный вариант работы.

На данный момент на улицах города задействованы:
➡️ 72 работника коммунальных и дорожных служб;
➡️ 57 единиц специализированной техники.
Круглосуточно ведется обработка проезжей части противогололедными материалами, очистка наледи и подсыпка опасных участков. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, пешеходным переходам.

❗️Напоминаем о мерах предосторожности:
🚙 Водителям:
❗Снизьте скорость до минимума и увеличьте дистанцию. Помните, что тормозной путь на льду увеличивается в несколько раз.
❗Избегайте резких маневров, перестроений и торможения.
❗Проверьте состояние шин и тормозной системы.
❗Паркуйте автомобили только в разрешенных местах, не мешая работе спецтехники.

🚶Пешеходам:
❇️ Выбирайте обувь на плоской рифленой подошве или используйте специальные противоскользящие накладки (ледоступы).
❇️ Передвигайтесь медленно, наступая на всю подошву. По возможности обходите участки с явным льдом.
❇️ Не держите руки в карманах — это поможет удержать равновесие в случае падения.
❇️ При переходе дороги убедитесь, что водители вас видят и успели остановиться. На скользкой дороге автомобиль не может остановиться мгновенно.

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Эхо столицы

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