Днем и ночью: Городские службы перешли в усиленный режим

Усиленный режим: городские службы работают в круглосуточном режиме из-за гололедицы

🌨 В связи с низкой температурой, обильными осадками и образованием сильной гололедицы на дорогах и тротуарах Окружная администрация города Якутска перевела все дорожные службы в усиленный вариант работы.

На данный момент на улицах города задействованы:

➡️ 72 работника коммунальных и дорожных служб;

➡️ 57 единиц специализированной техники.

Круглосуточно ведется обработка проезжей части противогололедными материалами, очистка наледи и подсыпка опасных участков. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, пешеходным переходам.

❗️Напоминаем о мерах предосторожности:

🚙 Водителям:

❗Снизьте скорость до минимума и увеличьте дистанцию. Помните, что тормозной путь на льду увеличивается в несколько раз.

❗Избегайте резких маневров, перестроений и торможения.

❗Проверьте состояние шин и тормозной системы.

❗Паркуйте автомобили только в разрешенных местах, не мешая работе спецтехники.

🚶Пешеходам:

❇️ Выбирайте обувь на плоской рифленой подошве или используйте специальные противоскользящие накладки (ледоступы).

❇️ Передвигайтесь медленно, наступая на всю подошву. По возможности обходите участки с явным льдом.

❇️ Не держите руки в карманах — это поможет удержать равновесие в случае падения.

❇️ При переходе дороги убедитесь, что водители вас видят и успели остановиться. На скользкой дороге автомобиль не может остановиться мгновенно.