Днем и ночью: Городские службы перешли в усиленный режим
Усиленный режим: городские службы работают в круглосуточном режиме из-за гололедицы
🌨 В связи с низкой температурой, обильными осадками и образованием сильной гололедицы на дорогах и тротуарах Окружная администрация города Якутска перевела все дорожные службы в усиленный вариант работы.
На данный момент на улицах города задействованы:
➡️ 72 работника коммунальных и дорожных служб;
➡️ 57 единиц специализированной техники.
Круглосуточно ведется обработка проезжей части противогололедными материалами, очистка наледи и подсыпка опасных участков. Особое внимание уделяется социально значимым объектам, пешеходным переходам.
❗️Напоминаем о мерах предосторожности:
🚙 Водителям:
❗Снизьте скорость до минимума и увеличьте дистанцию. Помните, что тормозной путь на льду увеличивается в несколько раз.
❗Избегайте резких маневров, перестроений и торможения.
❗Проверьте состояние шин и тормозной системы.
❗Паркуйте автомобили только в разрешенных местах, не мешая работе спецтехники.
🚶Пешеходам:
❇️ Выбирайте обувь на плоской рифленой подошве или используйте специальные противоскользящие накладки (ледоступы).
❇️ Передвигайтесь медленно, наступая на всю подошву. По возможности обходите участки с явным льдом.
❇️ Не держите руки в карманах — это поможет удержать равновесие в случае падения.
❇️ При переходе дороги убедитесь, что водители вас видят и успели остановиться. На скользкой дороге автомобиль не может остановиться мгновенно.
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