Управленческий паралич: ЛОРП провалил северный завоз

Арктическая навигация в Якутии нынче превратилась в триллер, но списывать всё на капризы природы больше не получится. Пока председатель правительства республики Кирилл Бычков в буквальном смысле в ручном режиме спасал северный завоз в Чокурдахе, неделями пробивая обмелевшую Индигирку земснарядами, на соседней Яне развернулась настоящая катастрофа управленческого характера. ЛОРП провалил доставку грузов в Усть-Янский улус. Вместо своевременной отправки хлеба, муки и медикаментов для отрезанных от мира сел, руководство пароходства приняло решение забить трюмы коммерческими грузами недропользователей. Итог закономерен: золотодобытчики при деньгах, суда ЛОРПа намертво застряли в шуге, а спасать замерзающее продовольствие для людей власти теперь вынуждены на частных моторных лодках. И этот коллапс уже не «форс-мажор», а должностное преступление против логистики.

Хроника капитуляции: пока кабмин углубляет дно, ЛОРП считает прибыль

Чтобы понять истинные масштабы управленческого паралича в ПАО «ЛОРП», достаточно сравнить два противоположных подхода к работе. Весь сентябрь председатель правительства Якутии Кирилл Бычков провёл в арктическом Чокурдахе. Он даже голосовал там на выборах депутатов Госдумы. Ситуация на Индигирке была критической: из-за экстремального маловодья флот физически не мог пройти бары и перекат Сыпной Яр. Власти республики развернули экстренную операцию, в ручном режиме координировали движение судов и стянули земснаряды для дноуглубительных работ. Кабмин сделал всё, чтобы речная артерия функционировала.

А что в это время делал менеджмент ЛОРПа? Утонул в собственных логистических ошибках. Пока государственные структуры «проталкивали» суда по Индигирке, руководство Ленского пароходства полностью упустило ситуацию на Яне.

График движения судов, разработанный руководством ЛОРПа, оказался обычной отпиской. Флот вышел из Якутска с колоссальным, преступным для условий Севера опозданием. Топ-менеджмент компании проигнорировал долгосрочные прогнозы погоды и гидрологическую обстановку. Суда дотянули до момента, когда на Яне начался ледостав и пошла густая шуга. Крупнотоннажный флот ЛОРПа оказался заперт льдами в Нижнеянске, так и не дойдя до конечных пунктов назначения. Это не форс-мажор и не «капризы суровой якутской зимы». Это стопроцентный провал стратегического планирования, за который руководство пароходства обязано нести персональную ответственность.

Коммерческая жадность против продовольственной безопасности

Однако за неумением просчитывать риски кроется куда более циничная причина арктического коллапса. Вскрылась неприглядная правда: в приоритете у руководства ПАО «ЛОРП» стояли вовсе не жители отдаленных улусов, а коммерческие контракты.

Вместо того чтобы в первую очередь отгрузить и отправить в улусы жизненно важные продукты питания, муку и медикаменты, пароходство забило трюмы материалами для золотодобывающих компаний и крупных недропользователей. Частный бизнес платит быстро и много, а социальные обязательства перед населением подождут — такова, судя по всему, логика руководства ПАО «ЛОРП»? В итоге золотопромышленники свои грузы получили вовремя, а жители заполярного села Казачье и других населенных пунктов Усть-Янского района остались перед лицом реальной угрозы зимнего дефицита.

Жажда коммерческой наживы в период важнейшей государственной задачи — северного завоза — это не просто халатность. Это открытый саботаж социальной стабильности республики.

Спасение утопающих силами Минтранса

Самое возмутительное в этой ситуации — поведение ЛОРПа после того, как катастрофа стала очевидной. Бросив грузы в порту Нижнеянска из-за ледостава, пароходство фактически умыло руки, расписавшись в собственном бессилии.

Ликвидировать последствия чужой управленческой импотенции теперь приходится государству. Правительство республики и Министерство транспорта Якутии вынуждены в экстренном режиме перебрасывать продовольствие силами коммерческого маломерного флота и буквально на моторных лодках пробиваться через шугу, чтобы довезти еду до людей до открытия официальных зимников.

Путь это дорогой, а главное, опасный! Люди с риском для жизни пробиваются сквозь шугу, чтоб доставить селянам продукты. Потому что в такое положение их поставил ЛОРП.

По мессенджерам распространяется отчаянный крик о помощи:

Крик о помощи!!! Срочно!!! По поводу ситуации с грузами , застрявшими в Усть-Янском района, в п . Нижнеянск, на данный момент, на утро 5 октября 2026 , люди в моторных лодках, полностью загруженными скоропортящимися продуктами питания, застревают в реке, так как встала шуга 8 баллов, к вечеру прогнозируют, что река полностью встанет. Люди с топорами , бензопилой, пробивая вручную лед, борются как могут, из последних сил, чтобы доставить груз для населения Крайнего Севера. Тем временем местные власти не принимают никаких конкретных мер, для помощи людям в такой сложной критической ситуации. То отсутствуют на местах, то занимаются бюрократией, то отфутболиванием друг к другу, а люди и товар могу замерзнуть на реке. Помогите, пожалуйста в освещении и распространении этой информации, чтобы власти помогли как можно скорее и быстрее людям! Замерзающим на данный момент на реке!

Бюджет республики и ресурсы спасательных служб сегодня тратятся на то, чтобы исправить ошибки коммерческой структуры, которая собрала деньги за перевозку, но не выполнила свои обязательства. На предстоящем правительственном совещании 9 октября руководству ЛОРПа уже не удастся спрятаться за отчетами. Управленческий провал зафиксирован официально, и республика вправе требовать не просто кадровых перестановок, а жестких дисциплинарных и правовых мер в отношении тех, кто променял продовольственную безопасность северян на коммерческую выгоду.

Цифры, которые не скрыть: Арктика недополучила тысячи тонн

Управленческое бессилие руководства ПАО «ЛОРП» лучше всего иллюстрирует сухая и пугающая статистика. По официальным данным правительства региона, общие арктические обязательства в эту навигацию составляли 314,7 тысячи тонн грузов. Реально доставлено 68,5%, и это последние цифры, которые прозвучали публично 1 октября, перед похолоданием. Окончательные цифры прозвучат после завершения навигации, но уже сейчас ясно, что реальные объемы доставки на конец навигационного периода пробили дно.

Треть жизненно важных товаров для Крайнего Севера оказались заблокированы, брошены или попросту не отправлены вовремя. В порту Нижнеянска из-за преступного затягивания сроков выхода караванов из Якутска мертвым грузом встали тысячи тонн продовольствия, предназначенные для Усть-Янского района. Руководство ЛОРП не просто «не успело» — оно фактически сорвало финальный этап арктического завоза, вынудив закрыть навигацию на Яне и Индигирке в условиях массового недовоза.

Диагноз менеджменту: халатность на грани уголовного дела

Этот логистический крах — не стечение обстоятельств, а прямой результат управленческой деградации. Пока правительство республики в оперативном режиме разгребало последствия кризиса, руководство ЛОРПа продолжало делать вид, что ничего экстраординарного не происходит. Но когда до замерзающих сел не доходит половина запланированных объемов, это называется не «сложной гидрологической обстановкой», а должностной халатностью.

Вместо жесткой дисциплины, мобилизации арктического флота и круглосуточного мониторинга погоды, менеджмент компании увяз в расстановке приоритетов: люди или прибыль от недропользователей? Оставив социальные обязательства на финал навигации, ЛОРП сыграл в рулетку с якутской зимой и с треском проиграл.

Кому служит депутат Ларионов?

У любого масштабного провала всегда есть конкретное имя и фамилия. За нынешним логистическим фиаско на Яне и Индигирке стоит бессменный генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов. Руководитель компании занимает свое кресло уже 16 лет — с далекого 2010 года. За полтора десятилетия Ларионов, казалось бы, должен был изучить каждый перекат, каждую отмель и каждую особенность капризной якутской навигации. Но, как показала практика, колоссальный опыт трансформировался не в профессионализм, а в банальную самоуверенность и полную потерю чувства реальности.

Особо цинично ситуация выглядит в контексте политического статуса главы пароходства. Сергей Ларионов — не просто наемный менеджер, а действующий, многократный народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) нескольких созывов. Человек, который избирался в парламент республики от Амгино-Майского округа и регулярно дает предвыборные обещания заботиться о благополучии якутян, на деле продемонстрировал, чьи интересы для него важнее.

Как народный избранник Ларионов по определению обязан понимать, что для жителей отрезанных арктических улусов северный завоз — это вопрос элементарного выживания. Депутат Ил Тумэна не имеет права забывать, что социальный завоз, обеспечивающий продовольственную безопасность сотен семей в Заполярье, должен стоять на первом месте в иерархии приоритетов флагманского предприятия республики.

Но когда на весы легли интересы простых северян и миллионные контракты с крупными недропользователями, «народный депутат» Ларионов сделал свой выбор. Топливо и материалы для золотодобытчиков ушли первыми рейсами, а социально значимые продукты питания для избирателей остались гнить и замерзать в Нижнеянске. Такой откровенный приоритет частной коммерции над государственными задачами со стороны действующего парламентария — это прямая дискредитация депутатского мандата. Подобный уровень цинизма заслуживает оценки не только со стороны правительства, но и со стороны парламентской комиссии по этике.

Время кадровых чисток и судебных исков

Официальный вердикт кабмина Якутии суров: служебная проверка, которая завершится 9 октября, должна подвести черту под эпохой безнаказанности речников. Но республика ждет не дежурных выговоров, а жестких системных решений.

1. Финансовое возмездие: ПАО «ЛОРП» обязано полностью компенсировать расходы регионального бюджета на экстренную переброску грузов коммерческим маломерным флотом и вертолетами. За каждую тонну, которую спасатели и Минтранс сегодня везут на моторных лодках через шугу, пароходство должно заплатить рублем.

2. Кадровое оздоровление: Топ-менеджмент, допустивший отправку социальных грузов по «остаточному принципу» и сорвавший завоз на Индигирке и Яне, должен быть заменен. Арктике нужны профессионалы, способные работать на опережение, а не коммерсанты, умеющие лишь оправдывать свою беспомощность ранней зимой.

3. Правовая оценка: Материалы проверки должны быть незамедлительно переданы в транспортную прокуратуру. Срыв северного завоза — это прямая угроза жизни и здоровью жителей Якутии. Если для отрезвления руководства ЛОРПа требуются реальные уголовные дела по статье «Халатность», значит, они должны появиться.

Якутия больше не может и не будет заложником чужой некомпетентности. Навигация-2026 наглядно показала: ЛОРП в его нынешнем виде с государственными задачами не справляется. И если выводы не будут сделаны сейчас, в следующую зиму республика рискует войти не просто с дефицитом продуктов, а с замороженными поселками.