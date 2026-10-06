Математический челлендж: решите пример 37 + 37 : 37(37 + 37) = ?

Решите в уме

решите пример 37 + 37 : 37(37 + 37)

Короткие математические примеры порой вызывают больше разногласий, чем сложные уравнения. Математический тест: Решите пример 37 + 37 : 37(37 + 37) — как раз из таких задач. Для его решения важно не торопиться и правильно применить порядок арифметических действий.

Попробуйте вычислить результат без калькулятора. Какое число у вас получилось?

Решение по шагам

Первым делом вычисляем сумму внутри скобок:

37 + 37 = 74.

Подставляем полученное значение:

37 + 37 : 37 × 74.

Деление и умножение относятся к действиям одной ступени. Если в выражении нет дополнительных скобок, их выполняют последовательно слева направо:

37 : 37 = 1;

1 × 74 = 74.

Теперь остаётся выполнить сложение:

37 + 74 = 111.

Ответ: 111

Особенность задания заключается в сочетании деления и неявного умножения. В записи 37(37 + 37) знак умножения перед скобками пропущен. Из-за этого некоторые участники сначала перемножают 37 и 74, считая всё произведение делителем.

Чтобы условие не допускало разных трактовок, его можно представить в более наглядном виде:

37 + (37 : 37) × (37 + 37).

Такая запись ясно показывает последовательность вычислений и приводит к результату 111.

А какой ответ вы получили с первой попытки?