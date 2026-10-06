Математический челлендж: решите пример 37 + 37 : 37(37 + 37) = ?
Короткие математические примеры порой вызывают больше разногласий, чем сложные уравнения. Математический тест: Решите пример 37 + 37 : 37(37 + 37) — как раз из таких задач. Для его решения важно не торопиться и правильно применить порядок арифметических действий.
Попробуйте вычислить результат без калькулятора. Какое число у вас получилось?
Решение по шагам
Первым делом вычисляем сумму внутри скобок:
37 + 37 = 74.
Подставляем полученное значение:
37 + 37 : 37 × 74.
Деление и умножение относятся к действиям одной ступени. Если в выражении нет дополнительных скобок, их выполняют последовательно слева направо:
37 : 37 = 1;
1 × 74 = 74.
Теперь остаётся выполнить сложение:
37 + 74 = 111.
Ответ: 111
Особенность задания заключается в сочетании деления и неявного умножения. В записи 37(37 + 37) знак умножения перед скобками пропущен. Из-за этого некоторые участники сначала перемножают 37 и 74, считая всё произведение делителем.
Чтобы условие не допускало разных трактовок, его можно представить в более наглядном виде:
37 + (37 : 37) × (37 + 37).
Такая запись ясно показывает последовательность вычислений и приводит к результату 111.
А какой ответ вы получили с первой попытки?
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