Что ответить дочери, которая опоздала на поезд? А брату, которого задела шутка? Пять разговоров, в которых одна реплика может изменить всё.

«Я же говорила»: 5 фраз, которые лучше не говорить даже самым близким

— Мам, я опоздала на поезд. Он прямо передо мной ушёл.

— Я же говорила: выезжай пораньше!

Мама права: стоило выйти хотя бы на десять минут раньше. Только теперь дочь стоит на перроне с чемоданом и жалеет о двух вещах: что опоздала и что позвонила маме.

Конечно, одна неудачная реплика ничего не говорит об уме человека. Вопрос в другом: замечаем ли мы момент, когда хотели поддержать, а вместо этого принялись поучать? Вот пять знакомых фраз — и варианты, как сказать то, что действительно важно.

1. «Я же тебе говорила»

На перроне дочери вряд ли нужен человек, который точно помнит, во сколько надо было заказать такси. Зато ей пригодится кто-то с ноутбуком под рукой: искать билеты с телефона, когда в одной руке чемодан, а в другой стакан горячего кофе, не очень удобно.

Что сказать вместо: «Вот досада. Хочешь, я посмотрю, когда следующий поезд?»

А если из-за опоздания вам тоже пришлось менять планы, об этом можно поговорить позже. Поддержать сейчас — не значит навсегда отказаться от права сердиться.

2. «На тебя никогда нельзя положиться»

Вы договорились встретиться у метро в семь. В половине восьмого человек наконец появляется, и вы произносите ту самую фразу. В ответ слышите: «Никогда? А кто на прошлой неделе в пять утра отвёз тебя в аэропорт?»

Теперь вы спорите уже не о сегодняшних тридцати минутах, а обо всей истории ваших отношений. Между тем претензия у вас вполне конкретная и справедливая.

Что сказать вместо: «Я прождала полчаса и злюсь. В следующий раз напиши, пожалуйста, если задерживаешься. Я бы хотя бы зашла в тепло».

3. «Было бы из-за чего расстраиваться»

У отца разбилась старая кружка. Вы уже нашли в магазине почти такую же, а он всё сидит над осколками. Может, он вспоминает, как вы в детстве копили на неё карманные деньги. А может, она просто удобно лежала в руке. В любом случае ему вряд ли хочется доказывать, что кружка была достаточно хороша, чтобы о ней пожалеть.

Что сказать вместо: «Жалко. Это ведь была твоя любимая». Иногда этого достаточно — и не нужно тут же заказывать новую.

4. «Если бы ты меня любил, сам бы догадался»

Иногда обиднее всего именно то, что пришлось просить. Хочется, чтобы близкий сам предложил забрать вас после обследования или заметил, как вы устали. Об этом желании стоит сказать. Но после слов «если бы ты меня любил» собеседнику приходится доказывать свою любовь, хотя вам на самом деле нужно совсем другое.

Что сказать вместо: «Я волнуюсь из-за завтрашнего обследования. Сможешь меня встретить? Мне будет спокойнее, если на выходе я увижу тебя».

5. «Ты что, шуток не понимаешь?»

За семейным столом вы в очередной раз рассказали, как брат трижды сдавал на права. Все смеялись, он тоже. А на кухне, без гостей, брат вдруг попросил: «Слушай, не рассказывай больше эту историю, ладно?»

В этот момент легко напомнить, что он и сам смеялся. Но брат не просит признать шутку неудачной. Он просит оставить эту историю ему.

Что сказать вместо: «Я думала, тебе тоже смешно. Прости, что столько раз рассказывала. Больше не буду».

Мнение психолога: говорите о поступке, а не о характере

Психолог и исследователь отношений Джон Готтман различает жалобу на конкретный поступок и критику личности. В первом случае вы говорите о том, что вас не устроило и что можно изменить. Во втором — делаете вывод о том, какой человек перед вами. В материале Института Готтмана предлагается начинать трудный разговор с описания своего чувства и конкретной просьбы.

Причём дело не в «правильном» первом слове. «Я чувствую, что ты эгоист» — всё ещё обвинение, хотя фраза начинается с «я». А вот «Я устала готовить одна. Нарежешь овощи, пока я занимаюсь рыбой?» даёт близкому понять, чем он может помочь прямо сейчас.

Проверьте себя. Вспомните одну реплику из недавнего спора — не ту, которая задела вас, а ту, которую произнесли вы сами. Было ли из неё понятно, что именно вас огорчило или чего вы хотели? Если нет, разговор ещё можно поправить. Даже у мамы из нашей истории есть вторая реплика: «Прости, я не с того начала. Давай посмотрим, как тебе добраться».

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