28.11.2026 00:58
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Погода — благодать! Хватаем санки и айда на горку
Погода — благодать! Хватаем санки и айда на горку
На большей части республики ожидается небольшой, на западе, юго-западе, юге умеренный, в Усть-Янском районе сильный снег. Ветер умеренный, на арктическом побережье порывы до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -30-35°, при прояснении -35-40°, в низинах -40-45°, на западе, юге -22-27°, на Колыме местами -15-20°, днем -26-31°, в низинах -33-38°, на западе, Колыме -13-18°, на юго-западе местами -3-8°.
В Якутске небольшой снег, ветер северный 2-7 м/с. Температура ночью -28-30°, днем -24-26°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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