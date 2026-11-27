Куда сходить в Москве бесплатно на Новый год 2027: 10 мест для праздничного отдыха
Новый год в Москве можно встретить ярко и интересно, даже если не хочется тратить деньги на дорогие развлечения. В столице готовят бесплатные спортивные мероприятия, праздничные программы и зимние активности. А для тех, кто предпочитает спокойный отдых, всегда открыты красивые парки, исторические улицы и смотровые площадки. Рассказываем, куда сходить в Москве бесплатно в декабре 2026 года и на новогодних каникулах 2027 года.
В этом году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января включительно для россиян, работающих по стандартной пятидневной неделе.
Это целых 11 дней, которые можно провести с семьёй, друзьями или любимым человеком. И вовсе необязательно каждый день покупать билеты на концерты, выставки или представления.
Мы собрали десять интересных мест Москвы, где можно бесплатно погулять, сделать красивые фотографии или принять участие в праздничных мероприятиях.
1. Встретить Новый год на ночном забеге в Лужниках
Адрес: Москва, улица Лужники, 24.
Дата: ночь с 31 декабря 2026 года на 1 января 2027 года.
Стоимость: участие бесплатное.
Один из самых необычных способов встретить Новый год — выйти на беговую дистанцию ровно в полночь.
В олимпийском комплексе «Лужники» пройдёт новогодний спортивный фестиваль «Первый старт».
Организаторы подготовили несколько вариантов участия. Для семей с детьми предусмотрен забег на один километр, а для любителей более серьёзных дистанций — массовый старт на пять километров.
Программа:
- 31 декабря, 23:00 — семейный забег.
- 31 декабря, 23:55 — обратный отсчёт до Нового года.
- 1 января, 00:00 — массовый старт на пять километров.
- После финиша — награждение участников и праздничные мероприятия.
Каждый участник, успешно завершивший дистанцию, получит памятную медаль.
Важно: регистрация на забег открывается 28 ноября в 09:00 по московскому времени. Перед участием необходимо ознакомиться с правилами организаторов.
Официальный сайт: Новогодний забег — 2027.
2. Бесплатные мастер-классы с известными фигуристами
Адрес: улица Лужники, 24, строение 7, Южный спортивный центр.
Даты: с 5 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года.
Стоимость: бесплатно, по предварительной регистрации.
Любители фигурного катания смогут не только выйти на лёд, но и получить советы от известных спортсменов.
В Лужниках запланирована серия бесплатных мастер-классов для участников с разным уровнем подготовки.
Уже объявлены занятия:
- 5 декабря, 14:00 — мастер-класс с Алиной Загитовой.
- 6 декабря, 14:00 — мастер-класс с Евгенией Медведевой.
- 26 декабря, 14:00 — занятие с приглашённым фигуристом.
Продолжительность каждого из перечисленных занятий — один час.
Это отличная возможность разнообразить выходные, попробовать новый вид активности и получить яркие впечатления.
Количество мест может быть ограничено, поэтому записываться лучше заранее.
Официальный сайт и регистрация: Мастер-классы по фигурному катанию.
3. Испытать себя на зимней полосе препятствий «Вызов»
Адрес: Лужники, площадка «Под мостом».
Дата открытия: 31 декабря 2026 года.
Тем, кто любит активный отдых и необычные испытания, стоит обратить внимание на проект «Вызов».
В Лужниках откроется зимняя полоса препятствий, где участники смогут проверить ловкость, силу и выносливость.
Первое праздничное мероприятие запланировано на 31 декабря, с 18:00 до 22:00.
Проект рассчитан на весь зимний сезон и завершится 23 февраля 2027 года.
Организаторы предусматривают регистрацию через сайт или непосредственно на площадке. Перед посещением необходимо уточнить условия допуска и участия.
Официальный сайт: Зимняя полоса препятствий «Вызов».
4. Побывать на зимнем спортивном фестивале в Лужниках
Адрес: улица Лужники, 24.
Даты: с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года.
Вход: бесплатный.
На территории Лужников запланирован масштабный зимний спортивный сезон.
В программе заявлены различные активности, связанные с катанием на коньках, лыжами и зимними спортивными развлечениями.
Для посетителей это возможность выбрать интересное занятие и провести время на свежем воздухе.
При этом бесплатный вход на территорию фестиваля не означает, что каждая услуга, прокат или отдельное занятие обязательно бесплатны.
Расписание и условия посещения конкретных площадок публикуются на официальном сайте.
Официальная программа: «Зима в Лужниках».
5. Прогуляться по Красной площади
Адрес: Красная площадь, Москва.
Стоимость: прогулка бесплатная в дни свободного доступа.
Красная площадь — одно из самых узнаваемых мест столицы, которое особенно интересно посетить во время новогодних праздников.
Исторические здания, архитектура Кремля, величественный собор Василия Блаженного и праздничная атмосфера делают прогулку по центру Москвы незабываемой.
Здесь можно сделать красивые фотографии, полюбоваться историческими достопримечательностями и почувствовать приближение праздника.
Для прогулки по площади билет не нужен. Однако доступ в отдельные дни может ограничиваться из-за городских мероприятий и требований безопасности.
Кроме того, посещение катков, музеев и некоторых праздничных площадок оплачивается отдельно.
Совет: перед поездкой 31 декабря или 1 января обязательно проверьте информацию о режиме доступа в центр Москвы.
6. Увидеть зимнюю Москву из парка «Зарядье»
Адрес: улица Варварка, 6.
Стоимость: вход на территорию парка бесплатный.
Парк «Зарядье» — одно из лучших мест для прогулки в центре Москвы.
Зимой здесь особенно красиво. Заснеженные дорожки, виды на Кремль, Москву-реку и старинные здания создают атмосферу настоящей зимней сказки.
Одна из самых интересных достопримечательностей парка — знаменитый Парящий мост, откуда открывается впечатляющая панорама города.
Посещение открытой территории парка бесплатное, но отдельные выставки и аттракционы могут быть платными.
Прогулку по «Зарядью» удобно совместить с посещением Красной площади и Никольской улицы.
Официальный сайт: Парк «Зарядье».
7. Сделать новогодние фотографии на Никольской улице
Адрес: Никольская улица, центр Москвы.
Стоимость: бесплатно.
Никольская улица давно стала популярным местом для прогулок и фотографий.
Исторические фасады, красивые витрины магазинов и пешеходная атмосфера создают особое настроение.
В праздничный сезон улица традиционно привлекает внимание жителей столицы своим оформлением.
Здесь приятно прогуляться вечером, посмотреть на старую Москву и сделать несколько снимков на память.
Точный состав новогодней иллюминации сезона 2026–2027 годов следует уточнять по мере публикации городской программы.
Совет: Никольскую удобно включить в маршрут от Красной площади до Лубянской площади.
8. Отправиться на зимнюю прогулку по ВДНХ
Адрес: проспект Мира, 119.
Стоимость: вход на территорию бесплатный.
ВДНХ — одно из самых интересных мест Москвы для семейного отдыха.
Здесь можно гулять несколько часов, рассматривать знаменитые павильоны, архитектурные ансамбли, фонтаны и скульптуры.
Зимой выставочный комплекс приобретает особое очарование. Заснеженные аллеи и исторические здания создают прекрасные условия для прогулок.
На территории также проводятся сезонные мероприятия. Однако посещение отдельных выставок, катков и развлекательных объектов может быть платным.
Если хочется провести день без расходов, достаточно выбрать самостоятельный прогулочный маршрут.
Официальный сайт и афиша: ВДНХ.
9. Прогуляться по Парку Горького
Адрес: улица Крымский Вал, 9.
Стоимость: прогулка по открытой территории бесплатная.
Парк Горького прекрасно подходит для тех, кто предпочитает спокойный зимний отдых.
Здесь можно прогуляться по аллеям, выйти к набережной Москвы-реки и полюбоваться городскими видами.
Особенно приятно проводить время в парке в солнечный морозный день.
Если позволяет погода, прогулку можно продолжить в сторону Нескучного сада или парка искусств «Музеон».
Для посещения территории билет не требуется. При этом отдельные развлечения, включая катание на коньках, могут оплачиваться отдельно.
10. Посмотреть на праздничную Москву с Воробьёвых гор
Адрес: смотровая площадка Воробьёвых гор, район улицы Косыгина.
Стоимость: бесплатно.
Воробьёвы горы — прекрасный вариант для тех, кто хочет увидеть зимнюю Москву с высоты.
Со смотровой площадки открываются виды на Лужники, Москву-реку и городские здания.
Особенно красиво здесь вечером, когда загораются тысячи огней.
Можно устроить небольшую прогулку, сделать фотографии и насладиться панорамой столицы.
Посещение открытой смотровой площадки бесплатно. Канатная дорога и некоторые другие услуги оплачиваются отдельно.
Куда сходить в Москве с детьми на новогодних каникулах
Для семейного отдыха лучше выбирать места, где можно совместить прогулку, развлечения и возможность согреться в помещении.
Если ребёнок любит спорт, подойдут Лужники. Здесь можно обратить внимание на семейный забег и зимние спортивные активности с учётом возрастных ограничений.
Если хочется красивой прогулки, стоит выбрать ВДНХ или парк «Зарядье».
А любителям фотографироваться понравятся Красная площадь, Никольская улица и праздничный центр Москвы.
Главное — учитывать погоду, возраст детей и продолжительность маршрута.
Как провести новогодний день в Москве без лишних расходов
Если не хочется тратить деньги на развлечения, можно составить собственный праздничный маршрут.
Например, начать прогулку у Красной площади, пройти по Никольской улице, а затем отправиться в парк «Зарядье».
Такой маршрут позволяет увидеть сразу несколько известных достопримечательностей Москвы.
Другой вариант — выделить отдельный день для ВДНХ или Парка Горького.
А для активного отдыха выбрать одно из бесплатных спортивных мероприятий с предварительной регистрацией.
Не забудьте взять с собой термос с горячим чаем, одеться по погоде и заранее проверить работу общественного транспорта.
Где узнать о бесплатных мероприятиях Москвы
Новогодняя программа столицы будет дополняться, поэтому перед посещением полезно проверить официальные источники.
«Зима в Москве» — zima.mos.ru. Городская афиша зимних мероприятий, фестивалей и развлечений.
Официальный портал Москвы — mos.ru. Новости, праздничные программы и информация о городских событиях.
Московский спорт — sport.mos.ru. Бесплатные занятия, спортивные фестивали и регистрация участников.
ВДНХ — vdnh.ru. Актуальное расписание мероприятий на территории выставочного комплекса.
Новый год в Москве может быть интересным и бесплатным
Чтобы получить яркие впечатления от зимних праздников, вовсе необязательно покупать дорогие билеты.
Москва предлагает множество возможностей для самостоятельных прогулок, а среди спортивных программ уже появились мероприятия с бесплатным участием.
Можно встретить 2027 год на ночном забеге, побывать на занятии по фигурному катанию, полюбоваться заснеженным Кремлём или отправиться на прогулку по красивым столичным паркам.
Главное — заранее выбрать маршрут, проверить расписание и отправиться навстречу праздничному настроению!
А где вы любите гулять в Москве на Новый год? Поделитесь любимыми местами в комментариях — возможно, ваш совет поможет другим читателям провести каникулы интересно и без лишних расходов.
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий