С любовью к душе Алгыстыны — Жанета Виксне из Петербурга

Умчи меня, мой конь крылатый

Туда, где Млечный путь зовет!

Открой врата страны чудес

Мечты и грез, и сновидений

Августина Николаевна Филиппова

Ушла великая душа, наша Августина…

Такие души рождаются редко, создают фантастические миры , приносят в наш мир Божественную любовь и красоту , нежность и надежду. Надежду, что мы умеем любить, учимся всю жизнь любить и видеть мир – прекрасным, таинственным и чудесным, мир отвечающий и покрывающий нас своей бесконечной любовью.

И это дар. А чем больше дар Божий — тем он тяжелее…

И Августина Николаевна ценила этот дар — каждый её день был осознанным и наполнен работой, любовью, творчеством и созиданием…

Смотрю на черно – белую фотографию — тонкая и хрупкая девочка за мольбертом – знает ли она путь, который ей предначертан?

И который она пройдет – с простотою и достоинством истиной королевы — не только земли Саха, а всей нашей человеческой цивилизации, всегда оставаясь ребенком, не потерявшим связи с родной землей, природой, и смотрящей ввысь — на звездное небо, на Солнце, на Млечный Путь .

И на стерхов .

Августина Николаевна всегда уточняла в беседах, что она именно Художник — художник планеты Земля, что «через образы я говорю со всей Планетой, с нашей цивилизацией, с Космосом — со Вселенной».

Она мыслила – «на длинные расстояния».

Ее миры и коды образов создают тончайшие пласты иной реальности, знаний и предчувствий, воспоминаний, которые мы считываем и узнаем мгновенно, возможно не можем передать словами, но которые раскрываются в нас Божественным светом, данным нам от рождения.

Миры и сны Августины, воплощенные в её творениях, создают эти соприкосновения и эти вибрации Жизни, неуловимые ничем, кроме наших сердец, и Божественной природы нежных и трепетных душ человеческих.

«Августина делает мечту, создает мечту якутского народа. Это очень ценное качество, редкое качество. Берегите ее». Это слова ее друга и коллеги Славы Зайцева.

Во времена лживых и пошлых имитаций – ее служения людям, своему народу, своей семье, своим ученикам — это пример стойкости и аристократизма духа, черты посланницы мира будущего.

Она принесла с собою и оставила нам особые «алмазы», доступные каждому, ценность и значимость которых нам предстоит еще осознать.

Алгыстына, (так она просила нас называть ее) — особенный человек в моей судьбе и навсегда в моем сердце, и все люди, благодаря которым я познакомилась с Августиной Николаевной, увидела красивейшую землю стойких и решительных людей с горящими сердцами, бережно хранящих свои корни и питающие юные побеги на ветвях священного древа Аал Луук Мас.

«Девочка,» камлающая с ножницами», со – творец Богу вернулась домой, — к Отцу.

Приношу слова утешения в этот горький час расставания – семье и родным Алгыстыны, ее друзьям, коллегам и ученикам, всем, кого она соединила в одну большую семью по всему миру.

Верю, что мы бессмертные души, жизнь и созидание Августины Николаевны продолжается в Божественном свете мира иного, с любовью смотрящей на нас.

Друг-соратник Августины Николаевны Жанета Карловна Виксне, Санкт-Петербург.

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