Еще пару дней назад в столице Татарстана шел дождь, а группа судей и организаторов, прибывшая вчера, ступила на заснеженную землю братской республики. И это не первый случай, когда приезд северян сопровождается бурным снегопадом. Так было и два года назад в столице Кыргызстана Бишкеке, куда мы прилетели с хлопьями снега.

Сегодня первый день организационной части VIII чемпионата мира по мас-рестлингу.

Так, в Деревне Универсиады, где размещены учебные корпуса и кампус Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, с 10 утра начала свою работу Международная научно-практическая конференция на тему: «Позиционирование мас-рестлинга в России и за рубежом: управленческие механизмы и инновационные стратегии». Непосредственные организаторы этого научного собрания спортивных ученых, мадьыны и организаторов мас-рестлинга – Минспорт России, Чурапчинский ГИФКиС, Поволжский ГУФКСиТ, Комитет ННВС России, ВФМР и МФМ.

До обеда прошли слушания докладов по трем секциям. На трех секциях НПК модераторами выступили: “Проблемные аспекты построения системы подготовки спортсменов в мас-рестлинге” (ректор ЧГИФКиС, вице-президент ВФМР, кандидат пелагогических наук Иннокентий Иннокентьевич Готовцев), “Интеграция спортивной науки и практики спортивной подготовки” (проректор ЧГИФКиС по научной работе, кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивной подготовки и национальных видов спорта ЧГИФКиС Вячеслав Николаевич Логинов) и “Перспективы развития национальных видов спорта России в контексте Всемирных игр кочевников: вызовы, возможности и нпаравления устойчивого развития национальных видов спорта России” (начальник отдела РЦНВС им. В.Манчаары, первый вице-президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Михаил Михайлович Ершов).

После обеда состоялось пленарное заседание, вел которое первый вице-президент МФМ, доктор юридических наук, президент Ассоциации “Сахаада-спорт” Алексанлдр Николаевич Ким-Кимэн.

В работе конференции приняли участие и выступили с докладами президент КННВС, давний друг спортивной Якутии Борис Владимирович Гришин, заместитель председателя правительства РС (Я) Сергей Васильевич Местников, президент МФМ, доктор экономических наук Александр Константинович Акимов, президент ВФМР, доктор пелагогических наук, руководитель вновь созданной Академии мас-рестлинга Михаил Дмитриевич Гуляев и многие другие..

Присутствовали на уонференции и студенты ПГУФУСиТ, для которых многое было в новинку. Также участниками НПК стали и студенты из Уфы и Чебоксар, некоторые тз них выйдут завтра на помосты “АкБарса”.

Было очень много интересных выступлений, часть предложений их было решено включить в резолюцию НПК. Некоторые из них я заснял на видео, вы можете их просмотреть на моей странице в ВКонтакте.

В завершение конференции А.Н.Ким-Кимэн зачитал тект Казанской Декларации, которую все участники НПК единогласно приняли.

В этот день в спортивном комплексе «АкБарс», крупнейшем спортивном сооружении столицы Татарстана, начала работу комиссия по аккредитации и допуску участников (мужчины – 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 90 кг, 105 кг, 125 кг, +125 кг; женщины – 55 кг, 65 кг, 75 кг, 85 кг, +85 кг). Также здесь прошли взвешивание и мандатную комиссию участники первого дня: мужчины – 90 кг, 105 кг, 125 кг, +125 кг, женщины – 75 кг, 85 кг, +85 кг.

И по традиции, перед каждым большим стартом проходят совещание с представителями команд и семинар для судейского состава «Организация и судейство соревнований по виду спорта «мас-рестлинг».

Вход для зрителей на чемпионат будет бесплатным. Церемония открытия состоится завтра в 14 часов, финалы в семи весах – с 18 часов. Будет организована в течение двух дней прямая трансляция на каналах НВК “Саха” и “Мамонт”, для чего в Казань прибыла группа сотрудников якутской телекомпании во главе со ставшим недавно обладателем премии ТЭФИ Радомиром Томским.

Ссылки на фото Владислава Коротова

vk.ru/korotov54

1. Прибытие в Казань. 26.11.2026

vk.ru/album198528372_312357067

2. Научно-практическая конференция. 26.11.2026

vk.ru/album198528372_312368598