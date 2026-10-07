Математический тест на логику: Реши пример 80 : [4 × (7 — 5)² + 4] + 12
Проверьте себя: решите пример 80 : [4 × (7 — 5)² + 4] + 12 правильно
Мы сталкиваемся с математикой каждый день, даже не замечая этого. Посчитать сдачу в магазине, рассчитать время в пути, отмерить нужное количество ингредиентов для блюда, спланировать семейный бюджет или скидку на маркетплейсе — все это базовые математические действия. Поэтому умение считать в уме и помнить порядок действий — это не просто школьный навык, а полезная тренировка для мозга.
Сегодня предлагаем вам небольшую разминку.
Пример:
80 : [4 × (7 — 5)² + 4] + 12 = ?
Правила простые: попробуйте решить его самостоятельно, без калькулятора и подсказок. Вспомните, что делается в первую очередь — скобки, степень, умножение, а что потом.
Не спешите. Именно на порядке действий чаще всего и ошибаются.
Подумали? Готовы сверить ответ?
Правильное решение и ответ
Давайте разберем пример по шагам, как в школе:
1. Действие в круглых скобках:
7 — 5 = 2
2. Возведение в степень:
2² = 4
Теперь пример выглядит так: 80 : [4 × 4 + 4] + 12
3. Умножение внутри квадратных скобок:
4 × 4 = 16
4. Сложение внутри квадратных скобок:
16 + 4 = 20
5. Деление:
80 : 20 = 4
6. Последнее сложение:
4 + 12 = 16
Правильный ответ: 16
Самая частая ошибка — начинать решать слева направо, забывая про степень и про то, что сначала нужно полностью раскрыть квадратные скобки. Если у вас получилось 16 — поздравляем, ваша логика и внимательность в отличной форме!
Интересный факт о математике
Знаете ли вы, что число 0 было признано полноценным числом лишь в V веке нашей эры? Древние греки и римляне обходились без него, а концепцию нуля как числа и места в позиционной системе разработали индийские математики. Именно благодаря нулю стала возможна современная арифметика, а позже — двоичный код, без которого не работали бы компьютеры, смартфоны и интернет. Математика — это не просто цифры на бумаге, а фундаментальный язык, на котором построена вся современная цивилизация.
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