Математический тест на логику: Реши пример (12 — 4 × 5) : 2 + (18 — 6) : 3

Математика в кармане: короткий тест на логику для тех, кто думает, что «не дружит с цифрами»

Математический тест на логику: (12 − 4 × 5) : 2 + (18 − 6) : 3. Ответ вас удивит

Мы часто слышим: «Зачем мне это, если я не инженер и не учёный?» Но правда в том, что математика — это не только формулы в учебнике. Это:

расчёт скидки в магазине («если −30%, а потом ещё −20%, сколько я сэкономлю?»);

планирование бюджета и рассрочек;

дозировка лекарств для ребёнка;

расчёт времени в пути и выбор оптимального маршрута;

понимание статистики в новостях и исследованиях.

Коротко: математика — это навык, который тренирует логическое мышление, внимательность и умение не путать порядок действий. И для этого не нужен калькулятор. Достаточно одного примера.

Задача

Решите пример в уме, без калькулятора и без записей:

(12 − 4 × 5) : 2 + (18 − 6) : 3

Правила:

Действия в скобках выполняются первыми.

Внутри скобок сначала умножение и деление, потом сложение и вычитание.

Сложение и вычитание — по порядку слева направо.

Возьмите 30–60 секунд. Подумайте. Запишите ответ.

Готовы свериться? Листайте ниже.

Ответ и пошаговое решение

Итоговый ответ: 0

Разберём по шагам:

Шаг 1. Первое выражение в скобках: (12 − 4 × 5)

Сначала умножение: 4 × 5 = 20

Потом вычитание: 12 − 20 = −8

Шаг 2. Делим на 2:

−8 : 2 = −4

Шаг 3. Второе выражение в скобках: (18 − 6)

18 − 6 = 12

Шаг 4. Делим на 3:

12 : 3 = 4

Шаг 5. Складываем результаты:

−4 + 4 = 0

Почему многие ошибаются?

Чаще всего люди «забывают» про отрицательное число после 12 − 20 и пишут 8 вместо −8. Или выполняют действия строго слева направо, игнорируя приоритет умножения. Оба варианта приводят к неверному ответу. Именно поэтому этот пример — отличный тест на логику: он проверяет не столько арифметику, сколько дисциплину в порядке действий.

Интересный факт

Математики долго задавались вопросом, можно ли выразить число 33 как сумму трех кубов — то есть, имеет ли уравнение 33 = x³ + y³ + z³ решение. Они знали, что 29 можно записать, например, как 3³ + 1³ + 1³, тогда как 32 нельзя выразить как сумму трех целых чисел, каждое из которых возведено в третью степень. Но случай с числом 33 оставался нерешенным в течение 64 лет.

Итак, Эндрю Букер, математик из Бристольского университета, наконец-то разгадал эту загадку: он обнаружил, что (8,866,128,975,287,528)³ + (–8,778,405,442,862,239)³ + (–2,736,111,468,807,040)³ = 33.

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