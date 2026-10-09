Математический тест на логику: Реши пример 14 — (12 + 4 × 3) : 6

Не тянись за калькулятором! Реши пример 14 - (12 + 4 × 3) : 6 в уме

Математический вызов: пример 14 — (12 + 4 × 3) : 6, который путает даже взрослых

Многие думают, что математика осталась где-то в школьном прошлом и больше им не пригодится. Но это не так. Мы сталкиваемся с числами каждый день: считаем сдачу в магазине, прикидываем время в дороге, рассчитываем бюджет на месяц, сравниваем скидки в интернет-магазинах. Даже рецепт на кухне — это чистая математика: «увеличить порцию в полтора раза» или «разделить тесто на 8 равных частей».

Умение быстро и правильно считать в уме — это не просто школьный навык, а настоящая суперсила в повседневной жизни. Оно тренирует мозг, развивает логику и помогает принимать решения быстрее.

Именно поэтому сегодня предлагаем вам небольшую, но коварную разминку для ума.

Пример, который нужно решить

Вот перед вами выражение:

14 — (12 + 4 × 3) : 6 = ?

На первый взгляд — ничего сложного. Четыре действия, небольшие числа. Но именно в таких примерах большинство людей допускают ошибки, потому что забывают правильный порядок действий.

Ваша задача: попробуйте решить этот пример самостоятельно, без калькулятора, прямо сейчас. Возьмите листок бумаги или посчитайте в уме. Дайте себе не больше одной минуты.

Главное правило, которое стоит вспомнить перед решением: сначала скобки, внутри скобок — сначала умножение и деление, потом сложение и вычитание.

Готовы? Считаете?

Не спешите листать вниз. Лучше потратить лишние 30 секунд и получить верный ответ, чем угадать наугад.

Решили? Отлично! А теперь давайте проверим.

Ответ с подробным решением

Разберём пример 14 — (12 + 4 × 3) : 6 шаг за шагом.

Шаг 1. Действия внутри скобок — умножение.

Сначала внутри скобок выполняем умножение, потому что оно имеет приоритет перед сложением:

4 × 3 = 12

Шаг 2. Действия внутри скобок — сложение.

Теперь складываем то, что получилось внутри скобок:

12 + 12 = 24

На этом этапе наше выражение упростилось до: 14 — 24 : 6

Шаг 3. Деление.

Деление выполняется раньше вычитания:

24 : 6 = 4

Теперь выражение выглядит так: 14 — 4

Шаг 4. Вычитание.

Последнее действие:

14 — 4 = 10

Правильный ответ: 10

Если у вас получилось именно так — поздравляем! Вы отлично помните порядок арифметических действий и можете смело обходиться без калькулятора. Если ответ оказался другим — не беда. Чаще всего ошибка возникает на первом шаге: люди складывают 12 + 4, получают 16, потом умножают на 3 и уходят в совершенно неверное русло. Запомните: умножение внутри скобок всегда идёт первым.

Интересный факт о математике

А вы знали, что знак равенства «=» был придуман в 1557 году валлийским математиком Робертом Рекордом? В своей книге он написал, что нет ничего более равного, чем две параллельные линии одинаковой длины. До этого момента математики писали слово «est» (от латинского «есть») целиком, что было крайне неудобно в длинных вычислениях. Так две простые чёрточки навсегда изменили всю мировую математику и до сих пор используются в каждом уравнении на планете.

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