Математический тест на логику: реши пример 15 + 4 × (12 — 3) : 3

Математика за 30 секунд: решите 15 + 4 × (12 − 3) : 3 и узнайте, где чаще всего ошибаются

Разминка для мозга: решите пример 15 + 4 × (12 — 3) : 3 за 30 секунд

Многие из нас после окончания школы вздыхают с облегчением, думая, что математические формулы больше никогда не пригодятся. Однако базовая математика окружает нас повсюду: мы рассчитываем семейный бюджет, сравниваем скидки в супермаркетах, планируем время в пути, пересчитываем пропорции ингредиентов в рецептах и проверяем чеки.

Кроме сугубо практической пользы, устный счёт — это лучший «тренажёр» для мозга. Простые математические задачки помогают поддерживать остроту ума, улучшают память, развивают концентрацию и логическое мышление.

Готовы к быстрой разминке для ума?

Задание

Внимательно посмотрите на этот пример:

15 + 4 × (12 — 3) : 3 = ?

Правило всего одно: попробуйте решить этот пример самостоятельно — в уме или на листке бумаги.

Вспомните главное правило школьной арифметики: приоритет математических действий.

Не торопитесь пролистывать страницу вниз к ответу. Дайте мозгу немного поработать и найдите верное число самостоятельно!

Правильный ответ и пошаговый разбор

Разберём по шагам, строго по правилам приоритета:

Шаг 1. Скобки.

Сначала выполняем действие в скобках:

12 − 3 = 9

Пример превращается в: 15 + 4 × 9 : 3

Шаг 2. Умножение и деление (слева направо).

Умножение и деление имеют один и тот же приоритет, поэтому выполняются строго в том порядке, в котором стоят слева направо.

Сначала умножение:

4 × 9 = 36

Затем деление:

36 : 3 = 12

Пример превращается в: 15 + 12

Шаг 3. Сложение.

15 + 12 = 27

Правильный ответ: 27

Если у вас получилось число 27, поздравляем! Вы отлично помните школьные правила и обладаете прекрасной математической логикой. Если результат оказался другим — не расстраивайтесь, это отличный повод чаще устраивать себе такие мини-тренировки.

Интересный факт о математике

Знаете ли вы, какое число называют «самым совершенным для деления» среди первых нескольких тысяч?

Это число 2520.

Оно уникально тем, что является наименьшим числом, которое делится без остатка на абсолютно все целые числа от 1 до 10:

2520:1=2520

2520:2=1260

2520:3=840

2520:4=630

2520:5=504

2520:6=420

2520:7=360

2520:8=315

2520:9=280

2520:10=252

А ещё число 2520 получается, если перемножить количество дней в неделе (7), дней в месяце (30) и месяцев в году (12): 7×30×12=2520. Древние математики считали его мистическим и идеальным числом для календарей и торговли!

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