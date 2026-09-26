Математический тест на логику: Реши пример 10 + 3(6 — 4) : 3

Главный подвох в простом примере: проверьте свои знания математики

10 + 3(6 — 4) : 3 — всё дело в порядке действий

Математика окружает нас повсюду. Мы считаем сдачу в магазине, планируем семейный бюджет, рассчитываем время в пути, сравниваем цены и даже определяем, сколько продуктов нужно купить для ужина. Всё это мы делаем с помощью самых простых математических вычислений.

Но главная ценность математики вовсе не в счёте. Она учит нас мыслить логически, анализировать, делать выводы, находить закономерности и принимать взвешенные решения. Математика тренирует наш мозг не меньше, чем спорт тренирует наше тело. А значит, решать небольшие математические примеры полезно в любом возрасте.

Сегодня мы предлагаем вам небольшой тест на логику и знание самого главного школьного правила — порядка выполнения действий.

Задание

Внимательно посмотрите на пример и попробуйте решить его самостоятельно, не пользуясь калькулятором.

10 + 3(6 — 4) : 3

Сможете правильно найти ответ? Дайте себе несколько секунд на размышление, а затем сверьтесь с решением ниже.

Ответ с решением

Многие допускают ошибку в этом примере именно потому, что забывают: умножение и деление выполняются не после сложения, а в определённой очередности. Также запись 3(6 — 4) означает 3 × (6 — 4).

Решим пример по шагам, вспоминая порядок действий.

Шаг 1. Сначала выполняем действие в скобках

(6 — 4) = 2

Теперь наш пример выглядит так:

10 + 3 × 2 : 3

Шаг 2. Выполняем умножение и деление по порядку слева направо

Сначала умножение:

3 × 2 = 6

Затем деление:

6 : 3 = 2

Теперь пример принимает совсем простой вид:

10 + 2

Шаг 3. Выполняем сложение

10 + 2 = 12

Правильный ответ: 12

Если у вас получилось именно это число — отлично! Вы отлично помните порядок выполнения арифметических действий.

Интересный факт о Сринивасе Рамануджане

Один из самых удивительных математиков в истории — индийский учёный Сриниваса Рамануджан (1887–1920).

Удивительно то, что большую часть своей математики он открыл совершенно самостоятельно. Рос он в бедной семье в Южной Индии и практически не имел доступа к современной научной литературе. Тем не менее, ещё в юности он самостоятельно вывел множество сложнейших математических формул.

Позже знаменитый английский математик Годфри Харди пригласил Рамануджана в Кембриджский университет. Работая вместе, они сделали множество открытий в теории чисел. Харди впоследствии признавался, что никогда в жизни не встречал человека с таким природным математическим даром.

Сам Рамануджан говорил, что все свои формулы он видит во сне — по его словам, их ему открывала семейная богиня Намагири.

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