Простой визуальный тест поможет определить, насколько юной или зрелой остается ваша душа.

Узнайте свой психологический возраст: сколько соболей вы увидели на картинке?

тест на психологический возраст по картинке

Иногда взгляд замечает не все детали сразу. Одни люди мгновенно видят самые яркие образы, другие внимательно исследуют картинку и находят даже хорошо спрятанные элементы. Предлагаем ненадолго отвлечься от повседневных дел и пройти легкий психологический тест по картинке на психологический возраст.

Как пройти тест?

Посмотрите на изображение зимнего леса, среди заснеженных ветвей и деревьев которого спрятались соболи. Постарайтесь сосчитать животных не более чем за пять секунд.

Не рассматривайте картинку слишком долго и не пытайтесь сразу проверить результат. Запомните первое число, которое пришло вам в голову, а затем прочитайте расшифровку.

[Здесь разместить изображение с девятью спрятанными соболями]

Результаты теста

Вы увидели 1–2 соболей

Ваш психологический возраст — 18–25 лет.

В душе вы молоды, энергичны и открыты новым впечатлениям. Вы быстро замечаете главное, не желая тратить время на несущественные детали. Вам нравится пробовать необычное, менять привычную обстановку и строить смелые планы.

Однообразие может утомлять вас, зато возможность отправиться в путешествие или начать интересный проект мгновенно возвращает вам вдохновение.

Вы увидели 3–4 соболей

Ваш психологический возраст — 26–35 лет.

Вы умеете сочетать любознательность с практичностью. Обычно вы не принимаете решения вслепую: сначала оцениваете обстоятельства, а затем переходите к действиям.

Вы цените близких, ответственно относитесь к обязательствам и при этом стараетесь оставлять время для собственных интересов. Ваша сильная сторона — способность сохранять здравый смысл даже в непростой ситуации.

Вы увидели 5–6 соболей

Ваш психологический возраст — 36–50 лет.

Вы наблюдательны и хорошо понимаете окружающих. Жизненный опыт научил вас отличать действительно важное от временной суеты. Вы цените надежность, комфорт и искренние отношения.

Знакомые могут обращаться к вам за советом, потому что вы умеете спокойно выслушать человека и взглянуть на проблему с разных сторон.

Вы увидели 7–8 соболей

Ваш психологический возраст — 51–65 лет.

Вы терпеливы, внимательны и редко торопитесь с выводами. Вам свойственно замечать скрытые детали и анализировать происходящее глубже, чем большинство людей.

Вы предпочитаете осмысленные решения спонтанным поступкам, умеете беречь внутреннее равновесие и не позволяете мелким неприятностям надолго испортить настроение.

Вы увидели всех 9 соболей

Ваш психологический возраст — старше 65 лет.

Ваши главные качества — мудрость, сосредоточенность и развитая наблюдательность. Вы не стремитесь постоянно куда-то спешить и умеете получать удовольствие от спокойных моментов.

Вероятно, вы хорошо чувствуете настроение других людей и легко замечаете то, что остается незаметным для окружающих.

Сколько соболей было на картинке?

На изображении спрятаны ровно девять соболей. Теперь можно вернуться к нему и внимательно проверить каждый заснеженный уголок.

Разумеется, такой тест нельзя считать профессиональной психологической диагностикой. Количество замеченных животных может зависеть от размера экрана, качества изображения, зрения, освещения и случайного направления взгляда. Воспринимайте результат как небольшой повод отвлечься, улыбнуться и проверить свою наблюдательность.

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