Названы самые популярные имена предпринимателей Якутии

Имена 49 742 владельцев бизнеса Якутии изучил сервис проверки контрагентов Firmoteka.Ru. Самое частое имя республики — Александр, 1949 человек; на втором месте Николай, 1513. Дальше идут Сергей, Алексей, Андрей, Дмитрий, Иван и Владимир.

Самое частое женское имя — Татьяна, 795 человек, в общем списке это 11-е место; дальше Елена (765) и Анна (728). Женщин среди владельцев бизнеса 36%.

Айал — не единственное такое имя: тех, чья доля среди предпринимателей Якутии как минимум впятеро выше общероссийской, 34, и носят их 8% владельцев бизнеса. В регионе учтены также 56 человек с именем Айтал — 100% российских предпринимателей с этим именем.

Среди индивидуальных предпринимателей Якутии женщин 37%, среди совладельцев компаний с выручкой от 100 млн до 1 млрд рублей — 28%; всего в этой группе 1142 совладельца.

Самая частая фамилия — Иванов, её носят 706 человек; дальше Васильев (422) и Иванова (389).

Полное исследование с рейтингами имён по всем регионам России можно посмотреть на сайте Firmoteka.Ru.

Читайте так же Сертификат соответствия: что это такое, когда нужен и как проходит оценка продукции