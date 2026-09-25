Названы самые популярные имена предпринимателей Якутии
Названы самые популярные имена предпринимателей Якутии
Имена 49 742 владельцев бизнеса Якутии изучил сервис проверки контрагентов Firmoteka.Ru. Самое частое имя республики — Александр, 1949 человек; на втором месте Николай, 1513. Дальше идут Сергей, Алексей, Андрей, Дмитрий, Иван и Владимир.
Самое частое женское имя — Татьяна, 795 человек, в общем списке это 11-е место; дальше Елена (765) и Анна (728). Женщин среди владельцев бизнеса 36%.
Айал — не единственное такое имя: тех, чья доля среди предпринимателей Якутии как минимум впятеро выше общероссийской, 34, и носят их 8% владельцев бизнеса. В регионе учтены также 56 человек с именем Айтал — 100% российских предпринимателей с этим именем.
Среди индивидуальных предпринимателей Якутии женщин 37%, среди совладельцев компаний с выручкой от 100 млн до 1 млрд рублей — 28%; всего в этой группе 1142 совладельца.
Самая частая фамилия — Иванов, её носят 706 человек; дальше Васильев (422) и Иванова (389).
Полное исследование с рейтингами имён по всем регионам России можно посмотреть на сайте Firmoteka.Ru.
Читайте так же Сертификат соответствия: что это такое, когда нужен и как проходит оценка продукции
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий