На Дальнем Востоке в тренд входят онлайн-чаевые

У жителей Дальнего Востока выросло желание оставлять электронные вознаграждения, особенно в местах с быстрым обслуживанием. За два года количество дата-трафика на сайтах для безналичной оплаты в кафе и ресторанах выросло сразу в 3,4 раза. Средняя сумма чаевых летом этого года в целом по стране достигла 330 рублей, следует из совместного исследования МегаФона и экосистемы для бизнеса Контур.

Мужчины, как правило, чаще берут на себя вопросы материального поощрения в общественных заведениях. Среди интернет-посетителей специализированных ресурсов представителей сильного пола оказалось на 15% больше, чем дам.

Финансовую благодарность чаще других рассматривают пользователи в возрасте 35-44 лет. Они составляют 42% аудитории платежных систем. Среди тех, кто оставляет вознаграждение, 27% миллениалов (25-34 лет) и 21% людей более старшего поколения (45-54 лет). Зумеры 18-24 лет и дети поколения Альфа 14-17 лет менее других (6%) готовы оставлять электронные чаевые обслуживающему персоналу.

Согласно обезличенным данным оператора, пик активности на онлайн-платформах для оплаты чаевых в 2026 году пришёлся на май. Трафик в этом месяце превысил среднемесячные показатели почти в 2 раза. Минимальная активность наблюдалась в январе, а самым антирекордным днем стало 1 января: трафик был ниже среднедневного значения в 6 раз. Чаще всего жители дальневосточных регионов отправляли ожидаемо на выходных, а реже всего – в четверг и пятницу.

По общему количеству гигабайт на таких площадках верхнюю строчку рейтинга в федеральном округе занял Приморский край, на втором и третьем местах расположились Забайкальский и Хабаровский края.

Этим летом в качестве материальной благодарности россияне в среднем оставляли 330 рублей, добавили аналитики сервиса электронных чаевых Контур.Маркета. В июне и августе чаевые были на уровне 330-340 рублей, в июле наблюдался небольшой спад — в среднем в благодарность довольные клиенты оставляли 315 рублей. При этом сезонный фактор хоть и есть, но он скорее влиял на количество транзакций, а не на размер самих чаевых.

Эксперты подчеркивают, что чаще всего чаевые оставляют сотрудникам локальных баров, гриль-баров и городских кафе с повседневной кухней — мест, куда люди приходят на обед или ужин. Помимо классического общепита, в топе по частоте вознаграждений находятся отели и розничные точки. Ключевым фактором остается наличие личного контакта и скорость обслуживания.

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