Настоящая осада: Как один автомобиль сорвал планы управы

Владелец незаконного гаража на Шавкунова, 80 блокирует его вывоз

На Шавкунова, 80 продолжается история с гаражом, который стоит прямо у дороги и создаёт реальную опасность для пешеходов — людям, в том числе детям, приходится выходить на проезжую часть.

Срок размещения гаража истёк. Он стоит незаконно. Управа готова его вывезти. Но владелец препятствует вывозу: поставил свою машину с госномером А123РМ14 впритык к воротам гаража и не даёт крану поднять конструкцию.

Так и стоит с 21 сентября. Управа приезжает, проверяет каждый день, ситуация не меняется. Обратились в ГИБДД, но, скорее всего, там нам не помогут.

Убедительная просьба к владельцу: уберите машину и не мешайте вывозу.

Управа продолжает добиваться наведения порядка.

Зачистка продолжается: Вывезут без предупреждения и согласия