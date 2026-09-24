Настоящая осада: Как один автомобиль сорвал планы управы
Владелец незаконного гаража на Шавкунова, 80 блокирует его вывоз
На Шавкунова, 80 продолжается история с гаражом, который стоит прямо у дороги и создаёт реальную опасность для пешеходов — людям, в том числе детям, приходится выходить на проезжую часть.
Срок размещения гаража истёк. Он стоит незаконно. Управа готова его вывезти. Но владелец препятствует вывозу: поставил свою машину с госномером А123РМ14 впритык к воротам гаража и не даёт крану поднять конструкцию.
Так и стоит с 21 сентября. Управа приезжает, проверяет каждый день, ситуация не меняется. Обратились в ГИБДД, но, скорее всего, там нам не помогут.
Убедительная просьба к владельцу: уберите машину и не мешайте вывозу.
Управа продолжает добиваться наведения порядка.
Зачистка продолжается: Вывезут без предупреждения и согласия
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