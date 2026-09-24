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24.09.2026 10:17
чтение: 1 мин
Якутск
#вывоз гаражей
#Настоящая осада
#Окружная администрация г Якутска

Настоящая осада: Как один автомобиль сорвал планы управы

Владелец незаконного гаража на Шавкунова, 80 блокирует его вывоз

На Шавкунова, 80 продолжается история с гаражом, который стоит прямо у дороги и создаёт реальную опасность для пешеходов — людям, в том числе детям, приходится выходить на проезжую часть.

Срок размещения гаража истёк. Он стоит незаконно. Управа готова его вывезти. Но владелец препятствует вывозу: поставил свою машину с госномером А123РМ14 впритык к воротам гаража и не даёт крану поднять конструкцию.

Так и стоит с 21 сентября. Управа приезжает, проверяет каждый день, ситуация не меняется. Обратились в ГИБДД, но, скорее всего, там нам не помогут.

Убедительная просьба к владельцу: уберите машину и не мешайте вывозу.

Управа продолжает добиваться наведения порядка.

Зачистка продолжается: Вывезут без предупреждения и согласия

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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